Jak na hezčí fotky z dovolené. Velké chyby vyřešíte ještě před stiskem spouště, ale poradíme i se softwarem

Jak strávit co nejméně času s úpravou fotek a mít je zároveň co nejhezčí? Nepodceňujte přípravu nebo samotný postup focení, při úpravách zase využijete šikovné finty.

Úplně ze začátku bychom si měli vyjasnit, že na telefonu, ve foťáku nebo editoru fotek neexistuje žádné kouzelné tlačítko, díky kterému má někdo hezčí fotky. Jedno nastavení či šoupátko může fotku pokazit, ale neudělá z průměrné fotky výborný snímek. Tím stěžejním je fotografův um při pořizování fotky nebo při úpravách.

Jestliže chcete co nejlepší snímky z dovolené nebo jejich snadnou úpravu, vůbec prvním krokem je pochopení hlavních fotografických principů. Na internetu je mnoho návodných videí, jak fotit, můžete se začíst do knížek nebo článků o focení. Ten správný čas je nyní, protože jakmile už bude snímek vyfocený, můžete ho sice vylepšit, ale ne spravit.

Před dovolenou

Když mluvíme o snadných úpravách snímků z dovolené, musíme začít mnohem dříve. Upravování fotek může být zdlouhavé a mnohým fotografům se do něj nechce, takže často nedoceněnou radou je, abyste maximum případných problémů vyřešili ještě předtím, než zmáčknete spoušť. Platí, že pár minut příprav může ušetřit desítky minut v editoru.

Nejvíce starostí si ušetříte, když zajistíte zálohování svých fotek. Rozhodně o ně totiž nechcete přijít kvůli ztrátě či poruše mobilu nebo nefunkční SD kartě. Aplikace Fotky od Googlu po prvním zapnutí nabídne automatické zálohování na cloud, což je při bezproblémovém připojení k internetu nejjistější volba. Alternativně mohu doporučit snadnou zálohu fotek na externí SSD disk pomocí mobilní aplikace Files To SD Card or USB Drive. Návod jsme vydali zde:

Profesionální fotografové upravují fotky v RAWu, protože tento formát obsahuje více obrazových dat a umožňuje větší zásahy do fotky bez výraznějšího vlivu na její kvalitu. To ovšem neznamená, že úplně každý musí před dovolenou zapnout focení do RAWu. Předně záleží na rozsahu úprav fotek a na schopnostech fotografa.