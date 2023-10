Jak na gaučové hraní bez konzolí. PC vyladí šikovné utility a speciální příslušenství

Napadlo vás někdy přesunout počítač k velké obrazovce televizoru a nahradit jím herní konzoli? Problém to nebude ani na straně hardwaru, ani na straně softwaru. S několika aplikacemi lze systém i hry ovládat gamepadem.

Důvodů, proč herní počítač místo pracovního stolu s běžným monitorem připojovat k televizoru, lze vymyslet hned několik. V mém případě to byla ryze praktická záležitost, kdy po narození potomka stůl s velkým monitorem a herními periferiemi nahradil přebalovací pult. Stejně tak může počítač k televizoru zamířit v případě, kdy si chcete užívat pohodové hraní, ale konzolím jste nepřišli na chuť.

Anebo zkrátka toužíte po hraní z gauče u her, které na Xboxu nebo PlayStationu nejsou. Byť u toho narazíte na několik specifik a drobných zádrhelů, je PC hraní jednodušší, než jste si mysleli.



Použití myši s klávesnicí se zcela nevyhnete. Mohou se však hodit specifické kombinované modely jako v případě Corsair K83. Ten nabídne klávesnici, touchpad i analogový joystick

Hardware o velikosti konzole

První nevýhoda přesunu počítače do TV stolku je jasná – rozměry. Pokud nevlastníte skříň formátu Mini-ITX, bude takový hardware vždy rozměrnější než tradiční herní konzole. Přeskládání do nové, menší skříně však nemusí být nijak náročné. Pokud se spokojíte s rozměrem Micro-ATX, může stačit pouze výměna základní desky, vše ostatní může zůstat.



Pokud nedáte na klávesnici s myší dopustit, pak existuje řešení i pro gaučové hraní. Jmenuje se Couchmaster a umožní pohodlné hraní s klávesnicí a myší na klíně

U Mini-ITX už ale může nastat problém s omezeným počtem paměťových slotů, délkou grafické karty, výškou chladiče procesoru a případně také nekompatibilním zdrojem. Ty nejkompaktnější skříně totiž vyžadují formát SFX, který má o několik centimetrů menší rozměry. Zmenšení počítače by v takovém případě znamenalo výměnu několika komponent a nedávalo by smysl. Dobrým kompromisem tak zůstane Micro-ATX, kde nejmenší skříně nabídnou výšku do 30 centimetrů.