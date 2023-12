Jak na desktopový web rychle nahrát soubor z mobilu? Microsoft do Edge přidal užitečnou funkci

Je nutné na mobilu použít Edge?

Jak jsme si řekli výše, na mobilu vlastně otevíráte webovou stránku. Nebyl by to ale Microsoft, kdyby vás nemotivoval k používání vlastního prohlížeče. Kód QR můžete načíst nejen v Edgi, my jsme to vyzkoušeli ve Firefoxu. Odesílání souborů funguje, jen vás Redmondští uměle omezují na tři přenosy. Po vyčerpání tohoto dema už musíte použít mobilní Edge.