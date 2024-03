Jak na datovou schránku v mobilu. Stát na mobilní appku kašle, ale naštěstí je tu CZ.NIC

Stát loni nařídil používat datovou schránku všem živnostníkům. Komunikovat s úřady skrze ni tak musí už víc než dva miliony Čechů. Díky sdružení CZ.NIC to jde prostřednictvím mobilní aplikace.

Bohužel si na to už pomalu začínáme zvykat. Jakákoli snaha státu o digitalizaci je až příliš často doprovázena řadou přešlapů, které jsou pak viditelnější víc než ona snaha. Mnohdy je také dobrý projekt sražen tím, že jej prostě někdo nedotáhne do konce. To se týká i datových schránek, které musí používat od loňského roku už i více než dva miliony českých živnostníků.

Datovky sice nedávno prošly modernizací, která jejich podobu a funkce více přiblížila klasickým e-mailovým klientům, nicméně jedna věc stále chybí. Mobilní aplikace, která by uživatelům usnadnila život. Ne všichni podnikatelé v dnešní době musí mít desktop či laptop a svůj byznys řídí prostřednictvím chytrých telefonů. Pokud nechtějí k datovce přistupovat přes webové rozhraní, které musíme na druhou stranu za přehlednost i responzivitu pochválit, mohou využívat aplikaci, se kterou přišlo sdružení CZ.NIC.

Schránka na zkoušku

Aplikace je k dispozici zdarma a bez reklam jako svobodný software chráněný licencí GNU v.3. Najdete ji v obchodech Google Play a App Store pod názvem Datovka (Android, Apple iOS).