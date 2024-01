Jak mluvit s AI v kuchyni: Přepočítá suroviny v receptech nebo vytvoří nákupní seznam

Rád vařím podle kuchařek, které jsou ale plné receptů pro čtyři nebo šest osob. Nepotřebuji takové množství. A ne vždy jsou recepty psané přehledně. Nemluvě o velikosti a neskladnosti kuchařských knih, které dokážou zabrat značnou část kuchyňské plochy.

Domluvíme se tedy s AI na přepracování našich oblíbených receptů do přehlednější digitální formy.

Digitalizace receptu

Vyberte si v kuchařce recept, který se chystáte vařit. Pak stačí jen udělat jeho fotku a otevřít ji na počítači. Následně použijte funkci Extraktor textu z Microsoft PowerToys. Text receptu pomocí ní snadno převedete do digitální formy (více informací).



Fotka z kuchařky nemusí být dokonalá. Nemusí být ani česky. S cizojazyčnými recepty a jejich překladem si jazykové modely také snadno poradí.

Přepočet surovin s Copilotem

Extraktor vloží rozpoznaný text receptu do schránky. Nyní je už čas na Microsoft Copilot (budu ho používat v dalším textu), Google Bard nebo jinou konverzační AI.

Stačí vložit text ze schránky a připsat, co s ním chcete udělat: pro kolik osob chcete recept upravit, nebo zadat jiný požadavek. Třeba vyměnit druh tuku nebo omezit sůl, když vaříte malým dětem. Copilot za vás vyřeší matematiku a upraví množství ingrediencí.



Recept jsem z PowerTools vložil rovnou do Copilota. S případnými chybami převodu textu si velké jazykové modely snadno poradí. Na začátek jsem přidal informaci, že se jedná o recept, na konec požadavek na úpravu množství surovin

Pozor na matematiku

Samotné velké jazykové modely neumí moc počítat. Složitější výpočty nezvládnou vůbec a potřebují pomoc dalších programů. Z ChatGPT možná znáte plugin Wolfram, nebo si žádáte o naprogramování výpočtů v Pythonu. Copilot ale má matematický plugin, který se při výpočtech chová stejně jako Wolfram v ChatGPT Plus.



Odpověď od Copilota s přepočteným množstvím surovin. Informaci, že výsledek bude jen pro dvě osoby, si chatbot dohledal sám. Zdroje, kde našel další informace, uvádí na konci odpovědi

U výsledku přinejmenším v rychlosti zkontrolujte, jestli AI neudělala chybu. Může se to stát.

Copilot může recept ještě přeformátovat. Pokud jsou v původním textu uvedené časové údaje, zkuste si vyžádat praktický formát T+0, kde budou všechny kroky a časy přehledně seřazené. Můžete také chtít přepsat množství surovin do postupu, abyste nemuseli očima přeskakovat tam a zpět. Takový recept je pak pro mne snazší sledovat.



Řekl jsem si o přeformátování receptu, aby bylo v postupu přehledně vidět množství surovin. Nebo si nechte vygenerovat nákupní seznam. U složitějších receptů můžete požádat také o přeřazení surovin podle pořadí oddělení v obchodě



Když si řeknete, vygeneruje se tabulka. V této je ale chyba, a ne jedna. Výstupy je stále důležité kontrolovat. Pokud chcete, můžete tvůrce na chyby upozornit kliknutím na ikonu palce dolů. O opravu tabulky si zase napište. Napodruhé už to většinou bude správně.

Úplně stejným způsobem můžete použít placený ChatGPT Plus se zapnutým pluginem Wolfram, nebo si pro podobné výpočty nechat generovat a spouštět kódy v Pythonu (více informací). V tomto režimu si můžete říct i o uložení receptu do souboru. Tyto funkce, stejně jako možnost regenerovat odpovědi, zatím Copilot nemá.

Tip: V ChatGPT Plus najdete skvělé GPT Sous Chef, které je zaměřené na recepty a vaření. Řeknete mu, co máte doma, nebo třeba jen pošlete fotku surovin, a dostanete tipy, co a jak uvařit.