Jak mluvit s AI a ze seznamu jmen rychle vytvořit oslovení. Vážený pane Medvěde…

Připravoval jsem dopisy prostřednictvím hromadné korespondence v Microsoft Wordu. Nechtěl jsem je ale mít s obecným úvodem Vážená paní, vážený pane, každou osobu jsem chtěl oslovit jejím jménem.

Ještě než jsem začal stovky příjmení přepisovat do pátého pádu, naštěstí jsem si vzpomněl na AI. Problém mi velmi rychle vyřešil ChatGPT Plus, ušetřil jsem s ním opravdu hodně času. Nebylo to bez chyb, výsledek jsem musel zkontrolovat a občas opravit, ale i tak to byla obrovská pomoc.

Jde to i zadarmo

Vyzkoušel jsem, že by mi stejným způsobem pomohl i bezplatný Microsoft Copilot. A ukážu, jak na to.

V Copilotu (copilot.microsoft.com) se přepněte na Přesný režim, který používá pokročilejší AI modely a do zadání dovolí vložit víc textu.

Začal jsem s tímto zadáním.

Budu ti postupně, po dávkách vkládat řádky se jmény. Budou v nich jména a příjmení, v různém pořadí, někdy u nich i další informace jako název firmy nebo pozice. Tvým úkolem bude připravit z těchto jmen oslovení. Vždy začni slovy „Vážený pane“ nebo „Vážená paní“ a přidej k tomu příjmení v pátém pádě. Každé takto upravené příjmení vypiš do samostatného řádku.

Mohu zadat první řádky se jmény?

Všimněte si poslední věty. Z ní AI pozná, že teprve teď bude následovat nějaký vstup. Jinak bude mít pocit, že má začít hned povídat a třeba tvořit oslovení z příjmení, která ji napadnou.

Když použijete tuto nebo podobnou formulaci, Copilot odpoví krátkou reakcí, že je připraven. Tento způsob komunikace, kde odděluji zadání a samotná data, používám velmi často.



Úvod konverzace

Napřed jsem zkusil pár jmen, abych ověřil, že Copilot mému zadání porozuměl. Bylo to téměř dokonalé… až na to, že ignoroval můj požadavek, aby oslovení vypisoval v samostatných řádcích.



Pročtěte si jednotlivá oslovení u tohoto a dalších obrázků. AI jsem se snažil trochu mást, používal různé tvary nebo i ženské jméno s mužským tvarem příjmení. Všechno zvládl

Pokračuji s další dávkou, kde jsem AI upozornil, že jsem chtěl výstup v řádcích.

Stále mě ignoruje! Potřetí to už vyjde? Do Copilota jinak můžete vložit víc řádků se jmény, než vidíte v těchto ukázkách. Najděte takovou velikost dávek, abyste s tím měli co nejméně práce – ale aby to na AI nebylo už moc a nezačala dělat chyby. Do zadávacího pole můžete v režimu Přesný zadat až 4000 znaků.

Někdy se s musíte smířit s tím, že AI je tvrdohlavá… Jména oddělená čárkou ale nejsou velký problém. Když pracuji ve Wordu, mohu tam výstup překopírovat a potom provést hromadné nahrazení čárky za ^p. Jednotlivá jména se tak rozhodí do řádků (odstavců). Ty pak mohu nakopírovat do tabulky, kterou v hromadné korespondenci používám jako zdroj dat.

Všimněte si, jak byl Copilot u převádění příjmení do pátého pádu přesný. V těchto několika desítkách jmen neudělal žádnou jazykovou chybu.

Zaklínadlo jsou odrážky

Ještě jsem potom chvíli pátral, jak bych mohl Copilot donutit do výstupu v řádcích. Nakonec se mi to podařilo. Kouzelná formule zní Své výstupy vypiš do odrážek.

Copilot tady poprvé udělal jazykovou chybu: viz pátý pád Hyneku v poslední odrážce. Na obrázku nahoře přitom vybral správný tvar Hynku. Prostě AI…

Google, please

Vyzkoušel jsem také, jak si se stejným zadáním poradil Bard od Googlu (bard.google.com). Vypadalo to nadějně. Při prvním pokusu, který vidíte na obrázku, sice do oslovení přidal i název pozice a firmu, ale to jsem vlastně v zadání výslovně nezakázal.



Bard nám z Izabely Weiss udělal paní Weissovou, to není správný tvar

Když jsem svůj požadavek upřesnil, firmu a pozici z oslovení vynechal. Jenže to byl také poslední úspěšný výstup. Při další dávce jmen začal Bard tvrdit, že tohle nezvládne.

Ve stejném chatu se mi už Barda nepodařilo přinutit, aby pokračoval v plnění úkolu, který se mu přitom na začátku velmi dařil.

Jen si uvědomit, co textová AI dokáže

Převádění jmen do správného českého oslovení je zdlouhavé. AI tady hodně pomůže, když si uvědomíte, že tyto nástroje můžete použít. Výstupy vždy pečlivě zkontrolujte, určitě vám to ale i s případnými opravami bude trvat kratší dobu, než kdybyste museli páté pády psát ručně.

Tip: Když si nebudete jistí nějakým tvarem jména, můžete skloňování ověřit v online službách Skloňování online nebo Skloňovač.

Jména použitá v článku nejsou skutečná. Vytvořil jsem je náhodnými kombinacemi ze seznamu českých křestních jmen a příjmení. K některým jsem manuálně přidal smyšlenou firmu a pozici.