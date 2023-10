Jak mít lepší přehled v osobních financích? Bankám i zákazníkům pomáhá Ethoca

Češi milují bezhotovostní placení. Podle posledních průzkumů je to primární způsob platby v bezmála 60 procentech případů. A mohlo by to být ještě víc, kdyby zákazníci stále čas od času nenaráželi na obchodníky, kteří karty z nějakého důvodu nepřijímají. Ruku v ruce s přikládáním karty, mobilu nebo hodinek ale jde i nová výzva: jak si ve velkém množství transakcí udržet přehled a třeba se z něho i poučit a zjistit, kde člověk třeba utrácí nejvíc a za co by mohl ušetřit.

Zdroj: Shutterstock