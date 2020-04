Jak krize pohne s cenou mobilů. Zatím je to 3:1 pro zdražování

Pokud jste uvažovali o výměně mobilu, možná vám udělalo čáru přes rozpočet zdražení. Čím je způsobené a špatné to ještě bude?

Vliv první: koruna oslabila nejvíce ze středoevropských měn. Euro během šesti týdnů zdražilo z 25 na 27 Kč, dolar z 22,5 na 25 Kč. Rozdíl je tak velký, že prodejci jednoduše musí reagovat, jinak by se jim rozplynula marže, nebo by přístroj dokonce dotovali. Naději skýtají skladové zásoby nakoupené ještě za staré ceny a a brzká korekce koruny směrem k původním hodnotám. 1:0 pro zdražování.

Další problém je nabouraný výrobní proces. Čína úplně stála měsíc a stále se rozebíhá do původního tempa. Mezitím se problémy přenesly do továren jinde po světě. A když už firma vyrobí, tak má problém s dopravou. Kapacity jsou teď omezené, tedy i tady rostou ceny. To už je celkem 3:0 pro zdražování.

Naději skýtá 5G, které se ve světě rozjíždí na plné obrátky. Výrobci se ze všech sil snaží nabídnout co nejpestřejší paletu smartphonů s podporou 5G, takže 4G modely budou postupně ztrácet na prioritě a doufejme i na ceně. V Česku nás to ale nemusí trápit. Start 5G je u nás v nedohlednu a ani pak nebude úplně nutné, abyste okamžitě měli 5G telefony. S klidným svědomím si vyberte 4G model, ušetříte. Tedy konečně bod pro zlevňování!

Naše „skóre vlivů“ tedy končí 3:1 pro zdražování. Takhle jednoduché to ale pochopitelně není. Záleží na tom, jaké váhy budou jednotlivé vlivy mít, jak se projeví v čase a jaká rozhodnutí přijmou jednotliví lokální dovozci.