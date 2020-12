Jak jsme testovali telefony: Měříme, co se dá, ale záleží i na dojmech

Přinesli jsme vám srovnávací test osmi telefonů s cenou do osmi tisíc korun. Můžete si přečíst obecné závěry z testu, které mapují tuto kategorii telefonů, případně podrobné výsledky. Mohlo by vás ale zajímat i to, jak telefony testujeme a hodnotíme. To se nyní dozvíte.

Celý test je rozdělen do čtyř částí: v první zkoumáme výbavu telefonu, která se na celkovém hodnocení podílí ze 30 %. Následuje ergonomie a výkon, oboje po 25 %. Poslední disciplínou je test výdrže, na niž jsme vyčlenili 20 %.

Výbava a ergonomie používání

V sekci výbava má své zastoupení maximální a minimální jas displeje, který se měří pomocí optické sondy X-Rite i1 Display Pro. Posuzuje se jemnost displeje a na oku testera pak zůstávají pozorovací úhly.

Hodnotí se také naměřená gamma, která řekne hodně o podání odstínů šedé, jestli jdou odlišit stupně šedé od čistě bílé, anebo zda se – na druhém konci spektra – dají odlišit stupně šedi od úplně černé. Ideální gamma má hodnotu 2,2. Čím více je naměřený údaj od tohoto čísla vzdálen (nahoru či dolů), tím více splývá bílá/černá se šedou barvou a tím horší skóre telefon získal.

Důležité jsou také barevné odchylky; čím jsou vyšší, tím je podání barev více vzdáleno standardu a tím méně bodů telefon dostane.