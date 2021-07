Jak jsme testovali chytré dětské hodinky

V případě chytrých dětských hodinek s možností telefonování a GPS lokalizací jsme se při testování zaměřili především na ty aspekty, které budete při jejich koupi řešit nejvíc. Za nejdůležitější považujeme v tomto segmentu celkovou ergonomii hodinek, tedy jak příjemně sedí dítěti na ruce, jak snadno se ovládají i jak kvalitní mají displej. Tato kategorie se na celkovém výsledku podílí 35 %.

Ergonomie

Kvalitu displeje jsme hodnotili především venku, kde budou hodinky nejvíce používány. Přálo nám i počasí, mohli jsme je tak vystavit přímému slunečnímu světlu. V tomto aspektu všechny modely poměrně obstály, jen u některých bylo nutné nastavit jas na maximum, což může ovlivnit jejich výdrž.



Obří hodinky působí na dětské ruce poněkud nepatřičně.

Co se týče ovládání, zaměřili jsme se zejména na jeho jednoduchost a přehlednost. Cílovou skupinou jsou děti do deseti let, ale hlavně mladší. Jako rádce jsme tak přizvali členy rodiny, a to dívky ve věku šest a devět let.