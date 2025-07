Jak je pro vás důležitá voděodolnost mobilu? Co všechno musí vydržet?

Je ale zvýšená ochrana vůči vodě opravdu jeden z parametrů, kvůli kterých si telefony kupujeme, nebo jde jen o vítaný bonus? V anketě se vyjádřete, nakolik jsou pro vás certifikace IP či MIL-STD skutečně důležité. Do komentářů pak můžete doplnit zkušenosti s vodní lázní mobilů, jejich opravami, případně řešením reklamací.

Petr Urban

Není to pro mě důležité

Za mě by bylo skvělé, kdyby mobilní elektronika byla dlouhodobě a spolehlivě chráněná před velkostí a kapalinami všeho druhu. Ve výsledku mi IP certifikace připadají jako jedna z nejpřeceňovanějších vlastností. Jasně, mít certifikaci se počítá, protože to vypadá dobře na krabičce. Ale co to v praxi znamená?

Mobil byl otestován v laboratorních podmínkách – v čisté vodě. V praxi nám mobil může vypadnout z ruky, nárazem se poškodit a nějakou skulinou se do něj voda dostane. Dále platí, že moře je slané, bazény chlorované a o možných znečištěních v záchodové vodě nemluvím. Proti tomu certifikace mobil uchránit nemusí a nejspíš neuchrání.

Těsnící materiály postupně degradují a při používání smartphone vystavujeme deformačním tlakům a nárazům. To všechno může narušit vodotěsnost nebo voděodolnost. Ve výsledku tak možná dbáme na certifikaci, ale v praxi víme, že nejlepší je nic neriskovat a své kapesní počítače držíme od vody dál. Takže k čemu nám dbaní na všechny ty certifikace je?

Martin Chroust

Stačí, když odolá stříkající vodě

Nevybírám si telefony primárně podle zvýšené odolnosti, ale pokud u telefonu je, je to bonus navíc. Za svůj život jsem telefon ještě nikdy neutopil, v paměti mi utkvěl stařičký Sony Ericsson M600i, který žádnou zvýšenou odolnost neměl, přesto mi telefon zmokl v hustém dešti na malinové farmě ve Skotsku, až z něj po příchodu dovnitř odkapávala voda. Telefonu se přesto nic nestalo (musel jsem vypnout a nechat proschnout) a ještě několik let vesele fungoval dál.

Nejsem ani příznivcem toho, abych bral telefony do vody. Zvýšená voděodolnost je sice fajn, ale zbytečně riskovat se mi také nechce. Odolnost beru jako ochranu před náhodným stykem s vodou, rozhodně ne jako pozvánku k tomu, abych telefon pravidelně házel do vody nebo s ním plaval a natáčel pod vodní hladinou. A nemluvě o slané mořské vodě, která sice přímo vybízí k natáčení telefonem pod vodou, jenže stačí pár dní a uvidíte, že to možná nebyl dobrý nápad. Pokud chcete natáčet na dovolené existuje spousta voděodolných pouzder, s nimiž bych se pod vodní hladinu s telefonem nebál.

Marek Lutonský

Stačí, když odolá stříkající vodě

Díval jsem se, co jsem v podobné anketě odpovídal před lety, a je to u mě vlastně stále stejné. Odolnost proti stříkající vodě je naprostá nutnost, ale úplnou odolnost proti vodě neuvyžiju. Se situacemi, kdy bych musel – nebo by mi hrozilo – úplné ponoření telefonu do vody, se vůbec nesetkávám.

Jiří Kuruc

Musí vydržet i ponoření do vody

Ne že bych tohle záměrně kdykoli používal, ale nechci prostě řešit, jestli zrovna prší a mohu telefon vytáhnout z kapsy. Navíc na kole jezdím s telefonem v kapse a často bývá doslova zpocený. Voděodolnost je pro mne zkrátka nejzásadnější vlastnost mobilu.

Tomáš Holčík

Musí vydržet i ponoření do vody

Vzhledem k tomu, že se dívám jen po vyšších modelech telefonů, kde je ta vodotěsnost tak nějak automatická, nemusel jsem se rozhodovat mezi různými variantami normy IP. Na vodotěsnost se dívám jako na vlastnost, kterou je lepší mít a nepotřebovat, než nemít a potřebovat. Párkrát jsem zažil i takovou průtrž, že mobil v kapse by bez odolnosti nepřežil. Do moře či hlubokého bazénu ale s mobilem chodit neplánuji.

Karel Kilián

Není to pro mě důležité

V minulosti jsem odolnost telefonů vůči vodě docela řešil. Přece jen telefon používám na geocaching, kde se zvýšená odolnost občas hodí. Stupeň krytí mě začal zajímat v okamžiku, kdy mi po vystavení silnému dešti přestalo fungovat tlačítko na Samsungu Galaxy S III.

Když pak nastoupily první telefony s deklarovanou vyšší odolností, nebál jsem se je v rámci recenzí ponořit do vody (když to dle specifikace měly vydržet). Postupem času jsem ale tento parametr přestal sledovat.

Když jsem si kupoval svůj aktuální mobil, tedy iPhone 15 Pro, ani mě nenapadlo odolnost proti vodě řešit. Až nyní jsem z technických parametrů vyčetl, že má IP68, což by pro mé účely mělo bohatě stačit.

Lukáš Václavík

Není to pro mě důležité

Úmyslně s mobilem do vody nelezu a v dešti jej také nepoužívám, takže to pro mě není důležité. Na druhou stranu ale obvykle kupuji nějakou vyšší třídu mobilů a tam už je norma IP65+ běžná. Letos to mimochodem bylo 11 let, kdy jsem jeden mobil svou mladickou nerozvážností utopil. Tehdejší zařízení byla ale obecně dost děravější. Dnes s minimem konektorů i tlačítka a tunou lepidla by takový incident nejspíš přežil i mobil bez certifikace.

A co vy, jak je pro vás důležitá voděodolnost mobilu?