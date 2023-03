GPT-4 zdarma a ihned pro všechny. Microsoft už Bing Chat s AI aktivuje i bez čekání

Čerstvě uvedený jazykový model GPT-4 si už můžete vyzkoušet i vy, aniž byste platili za ChatGPT Plus 20 dolarů měsíčně. Je totiž součástí také Bing Chatu, který je sice pořád na pozvánky, avšak podle zahraničních i našich zkušeností ji už Microsoft rozdává skoro všem bez čekání.

Podmínky jsou dvě, možná tři. Zaprvé musíte používat prohlížeč Edge, včera vydaná verze 111 má Bing Chat integrovaný v sobě a surfování s ním je o dost zábavnější. Zadruhé se musíte přihlásit s účtem od Microsoftu. Ten už ale možná máte kvůli Windows nebo Outlooku.com. Pokud ne, registrace je rovněž bezplatná.

Třetí podmínkou je možná to, že pokud jste se na čekací listinu zapsali už dřív, na Bing Chat pořád budete muset čekat, dokud to někdo v Microsoftu neschválí. Takto to alespoň funguje na jednom redakčním účtu. Na jiném, který jsme na čekací listinu zapsali dnes, se však Bing Chat otevřel ihned.

Jak ihned získat Bing Chat (GPT-4)

1. Přihlaste se s účtem Microsoftu na webu login.live.com, případně si zaregistrujte nový.

2. Přejděte na bing.com/new a tam dole na stránce klikněte na modré tlačítko Připojit se k čekací listině.

3. Stránka ohlásí, že jste na listině. Objeví se ale nové modré tlačítko Rychlejší přístup k nové službě Bing. Klikněte na něj.

4. Pak už by se bez dalšího čekání mělo objevit toto okno s představením Bingu a modrým tlačítkem Chatovat. I na něj klikněte.

5. Teď už je Bing Chat připraven k používání.