Většinu internetové aktivity už touto dobou s největší pravděpodobností tvoří všemožní roboti a člověk má našlápnuto k tomu, aby se stal do konce desetiletí ohroženým druhem.



Odhad poměru webové aktivity člověka a zlých a hodných botů v roce 2022

Tedy, tak horké to snad ještě nebude, faktem ale zůstává, že když už nebohý Homo sapiens navštíví Facebook nebo X, hned v prvním a do extrému vytroleném vlákně narazí na takové debatní poklady, až se zdráhá uvěřit tomu, že je jejich autorem opravdu živý mozek.

Vyrobíme bota na X vyzbrojeného AI

Jakmile se všemožné farmy trolů a prozatím ještě docela tupých botů propojí s generativní AI, už si nejspíše ničeho nevšimneme a do pozdních nočních hodin se budeme úplně zbytečně dohadovat s algoritmem, kterému jen pomůžeme navýšit dosah.

Tento post napsala AI GPT-3.5 a publikoval ilegální bot:

Jak těžké je takového bota vyslat do světa? Doktorát z informatiky k tomu rozhodně potřebovat nebudete, základní interakci totiž zvládne i programátor-začátečník.

Dnes si to vyzkoušíme a vyrobíme si automat, který dokáže na síti X publikovat stejný příspěvek jako v ukázce výše.

I když tweet vypadá úplně normálně – jako bych jej opravdu napsal já sám –, ve skutečnosti ho vymyslel ChatGPT a publikoval automat. A to ke všemu automat, o kterém nikdo neví, že to je... Automat. K publikaci totiž nepoužil žádné oficiální API sítě X pro vývojáře aplikací.

Důkaz, že příspěvek píše opravdu bot spuštěný v Pythonu:

(níže v článku si ukážeme, jak na to)

Program ho publikoval úplně stejným způsobem, jak to děláme my lidé. Ostatně, je to hezky vidět v důkazním videu výše.

Pozor! Kvůli osvětě porušíme podmínky To, co si dnes ukážeme, je v rozporu s podmínkami prakticky jakékoliv sociální sítě a na hraně dobrých mravů na internetu. Chceme vám ale ukázat jeden z mnoha způsobů automatizace, který používají i skuteční záškodníci. Je dobré vědět, jak to funguje a že operátoři sociálních sítí zdaleka nedělají maximum možného k naší obraně před boty.

Aby byl bot věrohodný, musí se chovat jako my

Má-li se robot na webu vydávat za člověka, nejlépe udělá, když jej bude používat úplně stejně jako on samotný. To znamená, že si spustí Chrome, Edge, Firefox apod., načte v něm stránku, bude zvesela klepat na odkazy a psát naštvané komentáře Caps Lockem jako všichni ostatní.

Jednou z možností, jak toho docílit, je výroba vlastního a pro robota upraveného prohlížeče, jehož základem mohou být třeba zdrojové kódy svobodného Chromia.

Záškodník tedy nemusí znovu vynalézat kolo a webová aplikace – pokud nebude mít implementovanou robustní obranu proti botům (CAPTCHA, behaviorální analýza atp.) – nemá šanci rozpoznat, že na druhé straně nesedí skutečný Luboš Peřina z Oslovic, ale software.

Prohlížeče podporují automatizaci už od výroby

Pokud vám při představě složitého programování zamrzl úsměv ve tváři a nejste školáci kdesi z Šenčenu a Kalkaty, kteří to nejspíše zvládnou levou zadní, naštěstí je tu ještě jedna a mnohem jednodušší cesta.

Všechny mainstreamové prohlížeče jsou už od výroby připravené pro totální robotizaci. Má to dobrý důvod, vývojáři totiž díky tomu mohou automatizovat testování svých webových aplikací i programů samotných.