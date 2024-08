Jak fungují digitální hodinky a proč mají 32,768kHz krystal. Technologie quartz proměnila celý svět

Letos o Vánocích oslavíme půlkulatých 55 let od chvíle, kdy japonské Seiko uvedlo do prodeje první sériově vyráběné elektronické náramkové hodinky, jejichž čas řídil hybridní digitálně-analogový obvod s křemenným krystalem pulzujícím na frekvenci 8 192 Hz.

Seiko Quartz Astron 35SQ daly v následujících desetiletích obchodní název prakticky všem digitálním chronometrům s identickým principem měření času, kterému dodnes říkáme quartz – tedy v češtině křemen.

Jak se v elektronických hodinkách quartz rodí sekunda krok za krokem:

V dnešním článku se pokusíme co nejjednodušeji vysvětlit, proč vůbec mají elektronické hodinky jakési krystaly a ke všemu s tak podivnou frekvencí, která se nakonec v průběhu let ustálila na kmitočtu 32 768 Hz.

Piezoelektrický jev

Základem každých hodin je nějaký výchozí pracovní takt, který se opakuje stále dokola a má co nejstabilnější periodu. U slunečních hodin je to otáčející se Země, u těch mechanických pak soustava ozubených a chytře propojených koleček a všemožných kladek, které pootočí ručičku každou sekundu o krok dál.

Moderní elektronické hodinky, které se na scéně objevily v závěru šedesátých let minulého století, už ale těžily z nové tranzistorové technologie a do hry zapojily tzv. piezoelektrický jev.



32kHz krystal v plechovém pouzdře jako samostatná součástka

Jedná se o zvláštní schopnost geometricky vhodně upravených krystalů křemíku a dalších sloučenin, ve kterých se při mírné deformaci vytvoří maličké elektrické napětí. A platí to i naopak. Když takový krystal připojíme do rychlého střídavého elektrického obvodu, začne se smršťovat a roztahovat.

Využíváme toho třeba u různých piezoelektrických bzučáků a sirén, ve kterých kmitající krystal připevněný na membráně vytváří zvukové vlny a píská na kýžené frekvenci.

Krystalový oscilátor

Takže ještě jednou. Když do krystalu pošleme elektrický pulz, mírně se zdeformuje a vlastní deformací sám vytvoří elektrický náboj. Jsou to tedy spojené nádoby. Když tento pulzující orchestr dostatečně vyladíme, v krystalu převládnou kmity s nejsilnější – rezonanční – amplitudou a krystal začne v obvodu vytvářet signál s velmi stabilní frekvencí.

Aby to celé fungovalo, nemůžeme jen tak na zahradě vykopat první křemen a připojit ho k tužkové baterii, ale potřebujeme ještě obvod tzv, oscilátoru, který s krystalem vytváří smyčku a stále dokola zesiluje jeho vlastní kmity. Pokud bychom si krystal představili jako palivo, které živí oheň, obvod oscilátoru jsou iniciační zápalky a kyslík v jednom a dohromady konečně vytvářejí elektronický generátor taktu.

Proč měly hodinky zrovna 8 192Hz oscilátor?

Leckoho teď možná napadne, že tedy stačí vyrobit 1Hz křemíkový oscilátor, jehož pulzy pak budou budit motorek sekundové ručičky. Tak jednoduché to ale bohužel není.

Rezonanční frekvence krystalu totiž závisí na jeho geometrii, velikosti a ke všemu platí, že čím nižší frekvence, tím mohutnější krystal. Sečteno a podtrženo, i kdybychom snad dokázali vyrobit krystal s velmi stabilní frekvencí 1 Hz, byl by prostě obrovský.

Japonští inženýři proto do prvního modelu Seiko Quartz Astron 35SQ nakonec přimontovali oscilátor s frekvencí 8 192 Hz, kterou později navýšili na 16 384 Hz. Proč tak divné hodnoty? Odpověď je prostá a geniální zároveň.

Mohli bychom počítat jednotlivé pulzy

Dejme tedy tomu, že máme signál s frekvencí 8 192 Hz a potřebujeme z něj nějakým způsobem získat jednu sekundu, abychom posunuli ručičku o další krok. Optikou dnešních počítačů nejspíše leckoho napadne, že zdaleka nejjednodušším postupem bude prosté počítání pulzů.



Jasně, toto by samozřejmě šlo, ale existuje konstrukčně jednodušší způsob

Když se tedy na vodiči náhle zvýší napětí (dorazil nový pulz), navýšíme počítadlo, no a protože víme, že křemíkový oscilátor pulzuje s frekvencí 8 192 kmitů za sekundu, jakmile se dopočítáme této hodnoty, je zřejmé, že uplynula další sekunda a můžeme začít znovu.

Takhle by to samozřejmě šlo, ale na konstrukční úrovni čipu potřebujeme k podobné matematice zbytečně velké množství tranzistorů. Dnes by to sice díky ohromné miniaturizaci nebyl žádný problém, koncem šedesátých let to ale bylo čiré šílenství!

Dělení frekvence je mnohem efektivnější!

První generace Seiko Quartz Astron 35SQ měla opravdu velmi jednoduchý elektronický obvod, který se skládal z pouhých 76 tranzistorů, a tak museli inženýři zvolit jiný a mnohem efektivnější způsob zjištění sekundy. Namísto složitého počítání využili tranzistory k primitivnímu dělení frekvence.



Simulátor logických obvodů simulator.io s několika kaskádami klopných obvodů. V úvodním videu jej uvidíte v akci

Představte si elektronický obvod, který má nějaký vstup a výstup. Když na vstup připojíme zdroj periodických pulzů, na výstupu se změní elektrický stav až po každém druhém pulzu. Takže kdybychom na vstup připojili střídavý signál s naší frekvencí 8 192 Hz, na výstupu se objeví signál s frekvencí 4 096 Hz.

Přesně toto dělají primitivní děliče a jedním z těch nejjednodušších je logický člen složený z několika tranzistorů, kterému říkáme JK klopný obvod; v angličtině JK flip-flop.



Dělička frekvence z 8 192 Hz na 1 Hz

Když takových flip-flopů za sebe zapojíme 13, přičemž výstup jednoho bude představovat časový vstup dalšího v kaskádě, původních 8 192 Hz nám postupně podělí na 4 096 Hz, 2 048 Hz, 1 024 Hz, 512 Hz, 256 Hz, 128 Hz, 64 Hz, 32 Hz, 16 Hz, 8 Hz, 4 Hz, 2 Hz a konečně 1 Hz. Signál na výstupu posledního klopného obvodu tedy bude pulzovat právě každou jednu sekundu!

(Mimochodem, ze stejných flip-flopů bychom mohli odlišným zapojením vyrobit už zmíněný počítač pulzů, protože bychom k tomu ale potřebovali několik dalších logických členů, bylo by to konstrukčně složitější.)

Frekvence musí být násobkem dvou

Pokud budeme namísto počítání pulzů provádět elektronicky jednodušší dělení frekvence a tou konečnou má být 1 Hz, výchozí musí být vždy násobkem dvou.

Kdyby totiž krystal osciloval na nějaké zdánlivě pěknější frekvenci třeba 10 kHz, kaskáda dělení by nedopadla vůbec dobře:

5 000 Hz → 2 500 Hz → 1 250 Hz → 625 Hz → 312,5 Hz → 156,25 Hz → 78,125 Hz → 39,0625 Hz → 19,53125 Hz → 9,765625 Hz → 4,8828125 Hz → 2,44140625 Hz a konečně 1,220103125 Hz.

Perioda s touto finální frekvencí měří namísto čisté 1 sekundy příšerných 819,2 milisekund, a kdyby podle ní měli v Japonsku konce 60. let odvozovat posun sekundové ručičky na hodinkách, všichni inženýři ze Seika by tehdy nejspíše spáchali hromadnou seppuku.

Frekvence se postupně ustálila na 32 kHz

První model Seiko Quartz Astron 35SQ s 8kHz krystalem dosahoval přesnosti zhruba 0,2 sekund denně (5 sekund měsíčně) a jeho maličká baterie vydržela na rok provozu. Než se ušklíbnete, je třeba připomenout, že běžné mechanické hodinky té doby na tom byly s přesností až o dva řády hůře.



Obvod reálného času s šestinásobnou děličkou sestavenou z trojice duálních JK klopných obvodů SN74HC109 od Texas Instruments. Jako zdroj taktu posloužil fiktivní 64Hz oscilátor vyrobený na prototypovacím počítači vpravo nahoře. V úvodním videu jej uvidíte v akci

Technologii křemenných oscilátorů – obchodně prostě jen quartz – proto postupem času přijali i ostatní výrobci a zvýšila se také pracovní frekvence.

Už první revize modelu 35SQ se dočkala vylepšeného 16kHz krystalu, čímž výrobce dosáhl ještě vyššího rozlišení v počítání, a díky miniaturizaci tranzistorů a možnosti zapojit do hry ještě mnohem složitější děliče a korekční obvody se časem ustálila frekvence 32 768 Hz.



Schéma zjednodušené 64Hz děličky výše a reálný záznam signálu ze všech dělících klopných obvodů v logickém analyzátoru Saleae Logic Pro 8

U většiny elektronických obvodů quartz se používá dodnes a oproti nižším taktům má mimo jiné i tu výhodu, že kmity nevytvářejí pro člověka slyšitelný zvuk (nejvýše 20 kHz). Kdo by také v 21. století kupoval hodinky s 8kHz krystalem, ze kterých se za tiché noci line nepříjemné pískání.

Specializované stopky a hodinové strojky nicméně mohou používat kmitočty až několika milionů hertzů a díky jemnosti dělení pak dosahují špičkové přesnosti i bez neustálého seřizování.

Už koncem 70. let se tak na scéně objevily třeba krystalové chronometry od Omegy s frekvencí 4,19 MHz (222, tedy 22 dělení signálu na 1 Hz) a úctyhodnou přesností 0,01 sekundy/den.

Namísto vyšší přesnosti internet

Vaše chytré hodinky na zápěstí, anebo obvody tzv. reálného času RTC (Real Time Clock) v mobilech, osobních počítačích a další elektronice už dnes ale takovou přesnost k životu zpravidla nepotřebují, operační systémy si totiž čas automaticky korigují pomocí internetových služeb, mobilního operátora, GPS a dalších rádiových signálů.



32kHz krystaly jako samostatné součástky, klopný obvod a plně integrované čipy RTC hodin DS3231 od Analog Devices, které v sobě obsahují jak krystal, tak veškerou dělící logiku a korekční obvody. Moderní obvody v hodinkách, mobilech a počítačích bývají často ještě mnohem menší

Ostatně, mnohé počítače už ani RTC obvod nemají a právě díky časté synchronizaci z internetu odvozují sekundy z taktu centrálního procesoru. Není to sice tak přesné, ale ničemu to nevadí, protože i kdyby dosahovala odchylka třeba sekundu denně, při každém novém spuštění se čas opraví pomocí internetu a časového protokolu NTP.

Na stranu druhou, absence nezávislého obvodu RTC s vlastní baterií, která udržuje nepřetržité počítání, snižuje zabezpečení systému. Hrozí podvrhnutí času útočníkem, což může být problém pro některé systémy, internetové ověřovací certifikáty s jasně stanovenou platností (útočník posune čas a certifikáty budou stále platit) a tak podobně.

Speciálním případem domácích hodin jsou pak ty, které jako zdroj stabilního taktu používají namísto krystalu běžnou 230V elektrickou síť střídavého napětí s kmitočtem 50 Hz. Ani ty nepatří k nejpřesnějším, jsou ale jednodušší, a tak je objevíte třeba v některých (mikrovlnných) troubách, pračkách a další bílé elektronice s displejem.