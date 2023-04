Jak funguje fotovoltaika a jak je možné, že vyrábí elektřinu. Od elektronových děr po Multi-Junction a perovskit

Energetická krize opět zvýšila hlad domácností po alternativních zdrojích elektřiny, přičemž tím nejjednodušším na výstavbu je zpravidla malá solární elektrárna.

Není divu. Zatímco tenkých panelů na střeše rodinného domu si prakticky nikdo nevšimne, dvacetimetrový stožár s větrnou turbínou na předzahrádce a bioplynová stanice hned vedle bazénu vzbudí rozpaky i u těch nejtolerantnějších sousedů.

Jak ta magie vlastně funguje?

Dnes se ale nebudeme věnovat praktické energetice a zamíříme raději o několik pater níže až na samotnou dřeň toho neuvěřitelně složitého kouzla, které mění sluneční záři na elektřinu. Pokusíme se co nejjednodušeji vysvětlit, jak fotovoltaika funguje na té nejnižší úrovni, aniž by k tomu byl třeba doktorát z fyziky.

Solární panely totiž i po desítkách let zůstávají tak trochu magií – stejně jako třeba automatická pračka –, která sice dělá něco velmi praktického, ale jen málokdo tuší jak.

Fotovoltaický článek

Základem každé solární elektrárny – ať už té na střeše, anebo na hodinkách se solárním dobíjením – je fotovoltaický článek. Když na něj posvítíte, začne díky tzv. fotovoltaickému jevu a polovodičové konstrukci s PN přechodem vyrábět elektrické napětí a po zapojení do obvodu také elektrický proud.



Garmin Fenix 7X Solar má hned dva fotovoltaické články. Jeden výkonnější v podobě hnědého prstence a druhý v podobě transparentního filmu ve sklíčku

Takže už máme jasno, že? Ne, nebojte se, takhle vás neodbudu. Pojďme si to vysvětlit krok za krokem.

Polovodič

Jak se píše v každé učebnici fyziky, polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách. A protože se dnes budeme bavit o fotovoltaice, jednou z těchto vnějších a vnitřních podmínek bude i nebohý foton světla, který na takový polovodič dopadne.

Polovodičů je celá řada. Třeba polokovy germanium a selen, sloučeniny arsenid galia, sulfid olovnatý a mnohé další. Má to ale jeden háček, většinou se totiž jedná o poměrně vzácné suroviny. Vesmír byl ale naštěstí k člověku dostatečně shovívavý a vyzbrojil nás ještě jedním polokovem.



Krystalický oxid křemičitý

Jmenuje se křemík, je hojně zastoupený v zemské kůře, a proto se stal základem polovodičové revoluce v polovině minulého století. Ze stejného důvodu je křemík i nedílnou součástí většiny běžných solárních panelů.

PN přechod

Křemíková fotovoltaická buňka není ve své podstatě ničím jiným než PN přechodem, který se, jak už název napovídá, skládá ze dvou tenoučkých vrstev dvou průmyslově zašpiněných polovodičů P a N.



Krystalová mřížka atomů křemíku se čtyřmi elektrony ve valenční vrstvě

Atomy křemíku mají v nejvyšší energetické (valenční) vrstvě čtyři elektrony, které vytvářejí krystalovou mřížku s ostatními atomy.

Když ale křemíkovou strukturu na obrázku výše zašpiníme tzv. dotováním (anglicky doping) a do mřížky dostaneme atomy fosforu s pěti elektrony ve valenční vrstvě, získáme jeden volný elektron navíc, který nese záporný náboj. Právě jsme vytvořili polovodič typu N.



Polovodič N: Křemík dotovaný fosforem s pěti valenčními elektrony. Získáváme volný elektron (nosič záporného náboje)

Pokud při dotování nahradíme fosfor atomy hliníku, bóru, galia nebo třeba india, které mají jen tři valenční elektrony, prázdná místa mohou zaplnit ostatní elektrony z okolí. Ty pak ale budou někde chybět a tomuto stavu říkáme elektronová díra – modelový protiklad elektronu. Právě jsme vyrobili polovodič typu P.



Polovodič P: Křemík dotovaný hliníkem se třemi valenčními elektrony. Získáváme elektronovou díru (nosič kladného náboje)

Volné elektrony a díry představují nosiče náboje:

N polovodič má přebytek volných elektronů (záporný náboj)

P polovodič přebytek děr (kladný náboj)



PN přechod po vytvoření vyprázdněné oblasti

Když nyní vrstvičky P a N spojíme, na jejich rozhraní nám elektrony z N do určité hloubky vyplní díry v P a vytvoří se pásmo, kterému říkáme vyprázdněná oblast. Okolo něj se zároveň vytvoří elektrické pole, které bude sloužit jako štít. Štít, který lze překonat jen v určitém směru.

Volné elektrony mohou přecházet ve směru P→N, ale ne naopak.

Fotovoltaický jev a křemík

Takže už zhruba tušíme, co je to PN přechod, ale proč ho vlastně potřebujeme ve fotovoltaické buňce? Konečně do hry zapojíme onen fotovoltaický jev!

Když na křemík (nebo jiný polovodič) posvítíte baterkou a dopadající foton světla bude mít energii alespoň 1,12 elektronvoltů (infračervené světlo až viditelné světlo), pohltí ho atom v naší mřížce a odhodí jeden valenční elektron, jako když dáte kolegovi z práce takovou facku, až mu z hlavy odletí čepice.



Na křemíkový krystal dopadly tři 1,12eV fotony, které uvolnily tři elektrony (-), po kterých zůstaly tři elektronové díry (+)

Jenže po elektronu zůstane ta zatracená díra, kterou má tendenci nějaký další volný elektron rychle zaplnit (říkáme tomu rekombinace). Dírou je v naší analogii kolegova pleš a rekombinací empatická kolegyně, která shozenou čepici zvedne a zase nasadí.

V mřížce se nám neustále uvolňují elektrony, jiné elektrony zároveň zaplňují uvolněné díry, ale my tuto práci ještě nedokážeme proměnit ve využitelný elektrický náboj, protože vše probíhá naprosto neuspořádaně.

Fotovoltaický jev a křemíkový PN přechod

Co se ale stane, když baterkou posvítíme na křemíkový PN přechod? Ve vrstvě N se nám začnou kupit volné elektrony (N polovodič jich měl více už před ozářením díky dotování), no a tyto elektrony nemohou přes štít PN přechodu uniknout do vrstvy P s přebytkem lákavých děr s opačným nábojem – plešatých kolegů, kteří chtějí nasadit čepici!



Fotočlánek s jedním přechodem PN (Single-Junction Cell)

Elektron uvolněný fotonem ve vrstvě P ale do vrstvy N cestovat může, takže osvícením polovodičového sendviče se nám postupně ve vrstvě N naakumuluje dostatečně vysoký záporný náboj, ve vrstvě P opačný kladný, no a na elektrodách, které připojíme k P a N, naměříme u běžných křemíkových článků elektrické napětí okolo 500-600 mV.

Když k elektrodám připojíme spotřebič a uzavřeme obvod, nosiče náboje se dají do pohybu, čímž vytvoříme elektrický proud a kotel ve sklepě začne ohřívat vodu na večerní koupel.

Fotovoltaický panel je vlastně baterií buněk Napětí okolo 560 mV a proud až 55 mA, které vyrábí titěrný monokrystalický článek KXOB25-14X1F z korejské fabriky Anysolar, sice dokáže s přehledem pohánět mou venkovní meteostanici, k ohřevu vody v bojleru je to ale poněkud málo.

Moji venkovní stanici pohání jedna jediná 0,6V monokrystalická buňka Stejně jako u elektrických baterií a akumulátorů proto větší fotovoltaický panel tvoří až sériové a paralelně propojené solární buňky. Sériovým spojením navýšíme výrobní napětí, tím paralelním zase upravujeme protékající proudy.

Sériové a paralelně zapojené buňky navýší původně nízké napětí a proud na cílovou hodnotu stejně jako mnohočlánkové elektrické baterie a akumulátory

Ohromná ztráta a limitní efektivita přeměny

Leckoho teď jistě napadlo, že to vypadá jako dokonalá transformace světelné energie v elektrickou, ale tak jednoduché to bohužel není.

Pokud bude mít foton menší energii než 1,12 eV atomy křemíku se s trochou nadsázky jen otřesou. Malá facka a čepice stále drží na hlavě

Pokud bude mít foton vyšší energii než 1,12 eV, elektron se sice opět uvolní, ale zbytek energie se přemění na teplo, které zhorší parametry polovodiče a sníží tedy i výrobní efektivitu buňky. Stejně tak příliš velká facka sice opět shodí čepici z hlavy kolegy, ten ale skončí v nemocnici a už s námi v této hře nebude dále pokračovat

Je to proto zrádné. Fotony sice dokážou vyrábět elektřinu, ale při vyšší energii výrobě zároveň zamezují. Na vaši střechu přitom dopadají fotony všech různých vlnových délek a elektronvoltových energií.

Monokrystalický článek

Výše jsme si popsali fyzikální limity efektivity přeměny, tu ale dále ovlivňuje výrobní technologie. Nejstarším typem článků jsou ty na bázi velmi čistých a pravidelných monokrystalů křemíku. Samozřejmě to neznamená, že půjdete do lesa a vykopete tam ten nejkrásnější křemen, ale ingot s pravidelnou mřížkou vyrobíte průmyslově z taveniny.





Monokrystalický ingot křemíku od LInton Crystal Technologies

Slouží k tomu speciální pece, ve kterém se nejprve roztaví křemík a z něj se pak pomocí zárodku táhne pomalu chládnoucí monokrystal. Říkáme tomu Czochralského metoda.

Kdybyste si takový ingot chtěli vyrobit ve své dílně, mašina KX170MCZR to výše zmíněnou metodou zvládne rychlostí 1,6-2 milimetrů za minutu. Výsledkem bude hranol o výšce do 25 centimetrů.



Pec na monokrystaly KX170MCZR

Pak už ho jen rozřežete na tenké vrstvy waferu a ten naporcujete na rozměry článkového sendviče složeného z PN a dalších povrchových úprav. V takovém případě mluvíme o monokrystalickém článku zpravidla temně modré až černé barvy.

Polykrystalické články jsou levnější

Výroba monokrystalů ve větším měřítku je však zdlouhavá a drahá, a tak se pro polovodiče už roky používá také levnější a jednodušší polykrystalický křemík.



Polykrystalické a monokrystalické solární panely

Namísto geometricky dokonalého krystalu je to v tomto případě heterogenní guláš slisovaných menších krystalitů – krystalových zrn, který má sice o něco málo horší teoretickou výrobní efektivitu, ale je také levnější a jeho výroba šetrnější.

Za jistých okolností může být dokonce i vhodnější – třeba v našich zeměpisných šířkách –, protože více směry orientovaná krystalická zrna mohou lépe zachytit i do všech směrů rozptýlené světlo při častější oblačnosti a osvitu pod horším úhlem.

Polykrystalické články mají zpravidla namodralou barvu a patrnější strukturu.

Amorfní články

Monokrystaly a polykrystaly doplňují ještě články z amorfního silikonu. Mezi atomy v tomto případě chybí pravidelná krystalická struktura a pojí je poměrně divoká síť. Kvůli tomu sice amorfní články trpí mnohem slabším fotovoltaickým efektem, ale mohou být díky absenci krystalů mnohem tenčí a ohebné.



Tenkostěnné panely z amorfního silikonu

Z amorfního křemíku se proto vyrábějí tenkostěnné solární články (thin-film solar cell). Sice je jich potřeba mnohem více, ale jsou prostě tenčí.

Složité sendviče a nové příměsi

Dalším možným vylepšením je skládání vícero různých PN přechodů na sebe. Zatímco článek typu Single-Junction používá jen jeden PN přechod, články typu Multi-Junction jich mohou mít hned několik.

Každý z PN přechodů má odlišné chemické složení a jinak reaguje třeba na odlišné vlnové délky dopadajícího světla, takže celý MJ článek dokáže pohltit a na elektřinu přeměnit širší spektrum záření.



Multi-Junction článek se třemi PN přechody o různém chemickém složení

Hlavním hrdinou nakonec nemusí být ani křemík, ale další příměsi s vhodnějšími parametry. Třeba hojně citované sloučeniny arsenidu galia (GaAs) a další polovodiče.

Nejlepší z nejlepších

Díky tomu všemu se celková výrobní efektivita těch nejpokročilejších buněk na scéně (byť mnohdy jen v laboratoři) postupně zvyšuje, což hezky ilustruje průběžně aktualizovaný graf laboratoře NREL z amerického Colorada.



Vývoj těch nejefektivnějších solárních technologií v čase

Proč tedy právě tento etalon už dávno nemáme na střeše? Ze stejného důvodu, proč je oprýskaný nákladní vlak asi vhodnějším dopravním prostředkem pro převoz písku než poněkud rychlejší Lamborghini.

Různé technologie se používají k různému typu výroby elektřiny. Odlišný a plně transparentní fotovoltaický článek tak slouží třeba na chytrých hodinkách a jiný na obrovské solární farmě s výměrou mnoha hektarů, kde se hraje na jiné parametry a cenu.

Nadějný pervoskit

Jednou z nadějných a hojně medializovaných technologií posledních let jsou nakonec krystaly pervoskitu. Přírodní minerál je sloučeninou oxidu titaničito-vápenatého, nicméně stejně tak se dá vyrobit i uměle, a hlavně s odlišným chemickým složením.

A o to právě jde. Perovskitový krystal složený ze tří prokládaných částí A, B a X lze totiž zhotovit z odlišných látek, takže je pro vědce něco jako Lego, pomocí kterého si postaví krystal na míru.

Krystal, který poté může transformovat světlo na elektřinu mnohem lépe než základní dotovaný křemík a jiné polovodiče. A také krystal, který se bude moci vyhnout třeba některým méně ekologickým látkám.



Perovskitový krystal původního minerálu CaTiO₃ (červená: kyslík, šedá: titan, modrá: vápník)

Díky tomu všemu pak můžeme ještě více pokročit v miniaturizaci, pervoskitové krystaly nanášet ve formě extrémně tenkých filmů s mocností jednotek nanometrů, a zvyšovat tak celkovou výrobní efektivitu solárních buněk.

Aktuální výzkum se proto soustředí jak na nejvhodnější chemické složení perovskitových krystalů – i v kombinaci se starým dobrým křemíkem –, tak na samotnou výrobní technologii.