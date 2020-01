Jak funguje eNeschopenka: takhle to mělo být už před lety

Stát od nového roku spustil nový systém elektronických neschopenek. Ten má teoreticky usnadnit komunikaci mezi lékařem, státem a zaměstnavatelem. Odpadá totiž nutnost zaměstnance donášet papírové dokumenty do práce.

Hned 1. ledna zahájila Česká správa sociálního zabezpečení (zkráceně ČSSZ) ostrý provoz systému eNeschopenky, které konkrétně upravují zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.. Účast v systému je přitom povinná a měl by zjednodušit komunikaci mezi jednotlivými účastníky v procesu vystavování neschopenky. Tedy mezi lékařem, pacientem, ČSSZ a zaměstnavatelem.

Největším problémem je ale hned zpočátku spuštění systému to, že nebyl řádně testován mezi lékaři. V některých ordinacích se tak objevují potíže, kdy je nemožné eNeschopenky vydávat, či to trvá neúměrně dlouho. Stěžují si i některé fakultní nemocnice, které kvůli prodlévám ve zpracování nemohou některé pacienty řádně obsloužit.

K zaměstnavateli jen SMS či e-mailem

Největší výhoda a zjednodušení probíhá pro pacienta. U klasické papírové verze je nutné, aby zanesl patřičnou část zaměstnavateli, což v momentě nemoci může být nepříjemné. Nově dostane do rukou pouze jeden papír, kdy je uvedeno, od kdy do kdy je neschopenka platná a případné časy vycházek. Dokument také slouží pro případnou kontrolu.

Samotnému zaměstnavateli ale stačí dát pouze vědět e-mailem či SMS, že máte neschopenku a tudíž se nedostavíte do práce, veškeré dokumenty si obstará sám. Jako doposud zůstává v platnost dodržovat stanovený režim lékařem a umožnit kontrolu i zaměstnavateli – hlaste tedy i případnou změnu pobytu či vycházek. Po zavedení eNeschopenky také nemusíte žádat o náhradu mzdy ani nemocenské – bude vám doručena na stejný účet či adresu.

Lékař se může přihlásit i eObčankou

Z hlediska pacienta se tak nepřidává nic navíc, jenom zjednodušuje samotný proces. Jinak je tomu ale na straně lékařů. Podobně, jako u eReceptu, nabízí stát dvě řešení – využít webovou aplikaci ČSSZ (resp. SÚKL pro eReceptů) nebo využít řešení od třetí strany. Státní systém totiž poskytuje API, skrze které se lze do systému připojit. Lékař je pak identifikován na základě přiděleného IČPE (identifikační číslo lékařského pracoviště).



Takto vypadá portál pro lékaře.

V případné využití webové verze je pro lékaře poměrně snadné – k přihlášení totiž stačí využít datovou schránku, či systém národní identity, tedy přihlášení skrze eObčanku či jméno, heslo a SMS potvrzení. Samotné vystavování neschopenky je pak vázáno na rodné číslo pacienta/pojištěnce. Systém by si tak měl správně načíst všechny údaje. Po vyplnění všech údajů se dokument odešle a je možné rovnou vytisknout potvrzení pro pacienta. V případě výpadku internetu je ale stále možné využít klasický papírový dokument, který byl využíván doposud.

K dispozici jsou i výuková videa pro práci se systémem, zde je ale nejvíce zarážející využití Internet Exploreru. Samotná webová aplikace by měla běžet v jakémkoliv prohlížeči (nikde není specifikováno, že by tomu bylo jinak), přesto ale ČSSZ ukazuje používání v prohlížeči, o kterém i Microsoft prohlásil, že by se již neměl používat. Možné je ale využít i integraci v softwaru třetích stran, který někteří lékaři využívají již pro fungující systém eReceptů. Nasazení eNeschopenek tak pro ně neznamená téměř žádnou změnu.

Dle ale nejrůznějších komentářů na internetu vše nefunguje vždy stoprocentně. Proti systému protestuje i Sdružení praktických lékařů, kteří na svém webu vydali tiskovou zprávu popisující problémy, které lékaři mají.

Mezi hlavní uvádí problémy při předávání pacientů. Nový systém by měl snadno umožnit převést eNeschopenku mezi doktory, předání ale údajně trvá i několik hodin, v extrémních případech i 52. Zároveň dle vyjádření sdružení není občas jasné, ke komu má pacient přijít na kontrolu a kdo se o něj stará.

Informace o zaměstnancích chodí datovkou

Stejně jako u lékařů, i zaměstnavatelé mohou využít přímo aplikaci ČSSZ. Zde naleznou přehled jak jednotlivců, tak i všech zaměstnanců, kteří aktuálně mají neschopenku. Přihlášení do systému je přitom stejné – buď skrze datovou schránku, či národní identitu. Možné je také zapnout si upozornění na nové nemocenky – buď e-mailem či do datové schránky, nemusí tak systém kontrolovat ručně. To přináší zjednodušení i na této straně. odpadá také předávání jakýchkoliv dokumentů ČSSZ – od zaměstnance ani žádné nedostane.

