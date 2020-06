Jak efektivně naplánovat dovolenou pro více lidí: tipy, jak vypořádat hromadnou domluvu přes internet

Složitost plánování dovolené roste přímo úměrně s počtem zúčastněných. Poradíme, jak takovou akci zorganizovat co nejlépe a nejefektivněji.

Už si ani nepamatujeme, jak bylo v době předinternetové složité naplánovat třeba dovolenou: domlouvání osobně, telegramy či přes telefon, cesta více méně do neznáma. Současné moderní technologie vám usnadní řadu starostí a přesně víte, do čeho jdete. A právě moderní technologie a služby dokáží usnadnit i organizaci.

Hromadným e-mailem to pouze začne

V internetových počátcích byl hlavním komunikačním prostředkem e-mail, který má dodnes své kouzlo: můžete současně psát několika (desítkám) lidí, společně diskutovat, vzájemně si odpovídat. Navíc vidíte vlákno historie, vše lze dohledat, a co je zdaleka nejdůležitější, e-mail má dnes opravdu každý.

Tím ale pozitiva končí. Možná to znáte – hromadné e-maily mají tendenci zvrhnout se ve zcela jiné téma a váš zásadní úvodní dotaz na termín zůstane z velké části nezodpovězen. Ti, kdo se k e-mailu dostanou jen jednou za několik dnů, se budou prodírat nesmyslnou spoustou často zbytných informací. A vy jakožto organizátor budete horko těžko přepisovat všechny možnosti, abyste se dobrali výsledku.

Hromadný e-mail tedy ponechejme jako prostředek k „vykopnutí“ akce, na vše ostatní se hodí jiné nástroje. My se budeme držet základního pravidla: maximální jednoduchost, minimum registrací, které by uživatelé museli absolvovat, minimum složitých služeb, které by se museli učit. Ne každý účastník zájezdu si v moderních technologiích libuje.