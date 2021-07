Jak dostat Android do Windows. Tady je 6 nejlepších emulátorů

Emulátor je software, který napodobuje chování hardwarového zařízení – v tomto případě telefonu nebo tabletu s Androidem. V něm spouštěné aplikace tak fungují stejně nebo velmi podobně, jako by fungovaly na skutečném přístroji.

Uživatelské prostředí se do značné míry podobá emulátoru BlueStacks. I zde najdete v systémových aplikacích Obchod Google Play , ze kterého můžete stahovat a instalovat aplikace a hry. Kromě něj je k dispozici také vlastní repozitář LD Store.

LD Player je emulátor systému Android, který se zaměřuje především na herní výkon. Nabízí obvyklou sadu funkcí zaměřených na hráče, včetně možnosti mapování klávesnice či podpory maker. Slibuje vysokou snímkovací frekvenci a plynulost náročnějších her. Jedná se o jeden z mála emulátorů, který dostává aktualizace pro zlepšení kompatibility s konkrétními herními tituly.

ARChon

ARChon se od většiny emulátorů liší v jedné podstatné věci: nejedná se o samostatnou aplikaci, ale instaluje se jako rozšíření webového prohlížeče Google Chrome. Díky němu pak můžete v Chrome spouštět aplikace a hry pro Android, i když nutno dodat, že s dost omezenou podporou.



ARChon

Instalace tohoto emulátoru není úplně snadná. Nejprve je nutné stáhnout z Githubu verzi odpovídající procesoru zařízení a verzi prohlížeče. Balíček následně rozbalíte a v prohlížeči Chrome v Nástroje-Rozšíření aktivujete Režim pro vývojáře. Tím si zpřístupníte tlačítko Načíst rozbalené, přes které otevřete složku s rozbalenými soubory. Tím nainstalujete rozšíření ARChon Custom Runtime.

K tomu, aby vše fungovalo, je třeba provést mnohem více kroků než u většiny ostatních emulátorů Androidu pro PC. Pozitivní však je, že toto řešení funguje s jakýmkoli operačním systémem, který dokáže spustit instanci prohlížeče Chrome (macOS, Linux, Windows atd.).



ARChon

Podrobný návod k tomuto emulátoru najdete na Githubu. Spouštění aplikací by mělo fungovat tak, že rozbalíte balíček aplikace do složky a načtete ji stejným způsobem jako rozšíření. Ve spouštěči Chrome by se následně měla objevit ikona této aplikace. V praxi se nám toto bohužel vyzkoušet nepodařilo.