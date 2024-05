Jak co nejrychleji používat AI chatbot Gemini? Stačí adresní řádek Chromu a kouzelné slovo

Pokud používáte AI chatbota Gemini od Googlu a zároveň jeho prohlížeč Chrome, můžete teď využít jednu drobnou vychytávku.

Dotaz napište rovnou do adresního řádku a uveďte jej slovy @gemini. Chrome po klepnutí na Enter načte web chatbota a ten začne generovat odpověď.



V Chromu stačí napsat do adresního řádku @gemini a povel



Po klepnutí na Enter vás prohlížeč přesměruje na chatbota

Problém s kódováním češtiny

Zatím to má jen drobnou vadu na kráse, zlobí totiž kódování textu, a tak se text s diakritikou rozbije.

Gemini textu sice zpravidla porozumí, ale může se zachovat všelijak. Buď odpoví v čitelné češtině, anebo si bude myslet, že má být výstup stejně nesrozumitelný. Kolegům pak rovnou odpovídal polsky.



Povel s diakritikou bude problém



Špatné kódování přenášeného textu povede třeba k tomu, že robot odpoví anglicky, polsky, anebo dokonce opět ve špatném kódování, protože usoudí, že to tak chceme

Nejlépe tedy prozatím uděláte, když budete tímto způsobem instruovat chatbota bez háčků a čárek.

Copilot toho zatím umí více

Je skvělé, že Google začal pomalu integrovat Gemini do svého prohlížeče, oproti Copilotu v Edgi je to ale zatím málo. Chybí jakákoliv interakce s aktuálně načteno ustránko ua tak podobně. Nelze než doufat, že i to má Google v plánu a nezůstane jen u primitivního přesměrování.



Příkladná integrace AI chatbota do webového prohlížeče v podaní Copilota v Edgi