Jak cloudová úložiště podporují armové procesory? U Applu dobře, u Microsoftu mizerně

Microsoft již testuje synchronizační klientskou aplikaci OneDrive v armové verzi pro Windows i macOS. Půjde tak o první z cloudových úložišť s plnou podporou obou systémů.

U jiných úložišť se to různí, obecně lze ale říct, že čipy Apple M1 budou nativně podporovat všechny nebo už to dnes dělají. Apple ostatně do budoucna chce počítače dělat jen na vlastních armových procesorech. Ve světě Windows je Arm pořád velká exotika a tomu odpovídá i péče vývojářů. Některé aplikace nefungují ani v režimu emulace.

Podpora cloudových úložišť na armových systémech Cloudová služba Windows (Arm) macOS (Arm) Box.com - nativní verze Dropbox -* emulace, v roce 2022 nativní verze Google Drive - nativní verze iCloud Drive - nativní verze Nextcloud emulace nativní verze OneDrive emulace, nativní verze už se testuje emulace, nativní verze už se testuje

* Funguje ve Windows je s osekanou aplikací Dropbox for S Mode staženou z Microsoft Storu, která podporuje jen Windows 10 Home v režimu S.