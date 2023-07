Jak často používáte klávesové zkratky?

V pravěkých dobách neexistovaly počítačové myši a nakonec ani grafická rozhraní. Dnes už sice nemusíme vše ovládat klávesnicí, klávesové zkratky nicméně nadále mohou sehrávat důležitou roli v efektivním používání osobního počítače. Ne všichni zastávají přístup, že jsou s klávesnicí nejefektivnější. Jak moc ještě klávesové zkratky používáte?

Marek Lutonský

Velmi často

Ovládat počítač z větší části myší pro mě není pohodlné. Čím méně ji musím brát do ruky a čím víc dokážu stisknutím kombinace kláves, tím lépe. Nejsem v tom úplně důsledný, řadu zkratek neznám, ale snažím se je hledat, učit a používat… a zůstat s rukama co nejvíc na klávesnici.

Filip Kůžel

Pořád!

Dá to trochu práce naučit se klávesové zkratky nazpaměť, ale rozhodně se to vyplatí. Ztracená je každá sekunda, kterou ruka stráví cestou z klávesnice k myši a kurzor cestou k místu určení, aby udělal to samé, co se dá bleskurychle zvládnout stisknutím kombinace kláves.

Ale nebudu to přehánět, ani zdaleka neznám a nepoužívám všechny klávesové zkratky ve všech programech, mám jen vybranou sbírku těch nejpoužívanějších.

Karel Kilián

Pořád

Na počítači jsem začínal v dobách operačního systému MS DOS 6.22, který šlo ovládat prakticky výhradně z klávesnice (byť už v té době pro různé hry existoval ovladač pro myš). Všeobecně se o mě ví, že jsem „stará konzerva“, takže asi nepřekvapí, že dodnes preferuji pro práci s počítačem klávesnici.

Klávesové zkratky používám prakticky všude, kde je to jen trochu možné. Je to výrazně rychlejší než neustále přehmatávat rukou na myš. Naučil jsem se i zkratky v různých aplikacích, včetně webových, takže například e-maily z Gmailu odesílám takřka zásadně zkratkou Ctrl+Enter.

Podobné je to i u správy souborů, kde nepoužívám Průzkumníka, ale Total Commander, který podporuje zkratky, jež jsem se naučil už v dobách DOSových manažerů. To znamená, že kopíruji stiskem klávesy F5, přesouvám klávesou F6 a mažu klávesou F8.

Stejně tak mám nacvičené klávesové zkratky v prohlížeči obrázků XnView či v grafickém editoru Adobe Photoshop, včetně jeho naprosto šílené kombinace Control+Shift+Alt+S (uložení obrázku pro web), při které už si trošku „lámu prsty“. Ale pořád je to lepší, a hlavně rychlejší než hledat tuto funkci v nabídce pomocí myši.

Tomáš Holčík

Pořád

Ani si nedokážu představit, že existuje někdo, kdo nepoužívá klávesové zkratky. Snad jen pokud je jeho jediným počítačem dotykový tablet. Klávesové zkratky jsou nezbytným základem produktivity, rád je hledám a pokud mi nevyhovuje původní návrh autora programu, klidně si ho přizpůsobím.

S tím se pojí i vítaná funkce exportu nastavení pro synchronizaci klávesových zkratek napříč zařízeními. Hodně jsem si třeba upravil Premiere Pro, jejíž klávesové zkratky dávají trochu smysl na US rozložení klávesnice, ale na českém vůbec. U dalších aplikací pak záleží na tom, co bude stát více energie – zvyknout si na divné rozložení, nebo hledat, jak to změnit a udržet na více počítačích.

Jakub Čížek

Fakt jsem se zamyslel, ale nepřišel jsem na jedinou sofistikovanou klávesovou zkratku, se kterou bych se musel pochlubit veřejnosti. Je to dáno asi tím, že ty počítače docela střídám, někde mám Windows, někde Linux, a tak své mašiny obecně ovládám co nejstandardnějším způsobem. Jedinými zkratkami, které používám na denní bázi, jsou opravdu jen Ctrl+C a Ctrl+V.

Petr Urban

Velmi často

Jsem odkojený myší, takže ji mnohdy používám v situacích, kdy by mi za to někteří starší bardové usekli ruce. Přesto platí, že klávesové zkratky považuji za velice užitečné. Zejména při práci s textem přehmatávání na myš zpomaluje.

Markantnější rozdíl je při práci na notebooku, neboť touchpad je pomalejší než myš. Tam se proto snažím maximálně používat klávesnici. Když to program umožňuje, tak si někdy klávesové zkratky přizpůsobím vlastním potřebám. Rád bych vypíchl nástroj Správa klávesnice v PowerToys, který dovoluje přemapovat klávesy i klávesové zkratky.

A co vy, jak moc vám práci s počítačem zjednodušují klávesové zkratky?