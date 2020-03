Jak by mohly vypadat Windows 10, kdyby měl Microsoft víc odvahy

Tohle je designový návrh uživatelského prostředí Windows 10 od filipínského designéra Genrola Caspeho. Vývojem se zabývá už několik let a výsledkem je vizuálně ucelené a přitom funkční uživatelské prostředí navazující na standardy Windows.

Jako u stávajícího systému se design opírá o Hlavní panel. V novém pojetí jsou však vizuálně odděleny jeho jednotlivé sekce, aby vynikly jednotlivé dostupné funkce. Tlačítko Start, vyhledávání, virtuální plochy a sada ikon programů. Vše je funkčně při starém, ale zabaleno v novém designu a jednoznačně odděleno.

Podívejte se na designový návrh na videu:

Oddělením sekcí se zvýrazní jednotlivé funkce, dobře je to patrné v menu System tray na konci hlavního panelu. Dnes je tu nalepeno všechno na sebe, v novém pojetí všechno lépe vynikne. Autor zda zapasoval i tlačítko pro Cortanu, byť digitální asistenci Microsoft v systému už postupně ruší.

Fluent design dotažený do konce

Proměnu zažila i nabídka Start, a to ve stejném designovém duchu. Autor rozvíjí myšlenku dlaždic do podoby praktičtějších ikon oblíbených programů a interaktivních widgetů. Nabídka Start by mohla být variabilní a sloužit podobně jako úvodní obrazovka telefonu. Samotný Microsoft k něčemu takovému směřoval, ale nápad nedotáhl do konce.

Také systémové aplikace nesou jednotný design. Je ucelený a ladí se zbytkem systému, využívá se přitom plochých prvků na tmavém, mírně průsvitném pozadí. O něco takového se Microsoft v rámci svého Fluent Designu rovněž pokoušel, ale neměl odvahu přebarvit do takového stylu rovnou celý systém včetně aplikací najednou.

Nejen designové, ale i funkční změny jsou patrné v pravé části. Najdeme tu rychlé nastavení v oznamovací oblasti, a to včetně interaktivních nabídek programů, které se schovávají do System tray. Prostě jako když stáhnete horní lištu v mobilním telefonu. Uvidíte zde oznámení aplikací a jiné notifikace, vše můžete rychle vyčistit. Toto už ve Windows 10 je, ale integrace služeb třetích stran přece jen vázne.

Po Windows 8 se ztratila odvaha

Cortana by měla v systému Windows smysl. Ani ne tak kvůli ovládání hlasem, ale pro chytré funkce a zadávání rychlých příkazů skrze klávesnici.

Kvůli změně v kalendáři by prostě jen stačilo rychle pár slovy napsat, co se má v kalendáři změnit a Cortana by to zařídila, aniž byste museli kalendář otevírat. Jsou to celkem běžné funkce, které by současná Cortana zvládla a mohla se v průběhu let dále vyvíjet, ale Microsoft místo toho Cortanu ve Windows ruší.

Microsoft ukázal odvážnější celistvé změny designu Windows v podobně Windows 95 a Windows XP, což se mu vyplatilo. Windows Vista sice sklidily kritiku, protože technologicky lehce předběhly dobu, ale jejich design víceméně přestál až do úspěšných Windows 7. A pak přišli Osmičky, kde se Microsoft spálil. Od té doby jakoby se bál přijít s odvážnějšími nápady a spíše se vrací zpět k osvědčenému. Designové novinky dávkuje jen postupně a systém tak občas působí neuceleným dojmem.