Windows 7 se s námi již definitivně rozloučily ukončením prodloužené podpory, stále se ale najde mnoho fanoušků tohoto stařičkého systému. Dnes tu máme Windows 10, jak by ale vypadaly Sedmičky v dnešní době?

Uživatel the Hacker 34 na YouTube ukázal, jak si představuje, že by Windows 7 vypadaly, když by nepřišly Windows 8 a následně 10. Stejný barevný design, přesto ale moderní prvky a zajímavé rozhraní. Podívejte se, co designér všechno vymyslel pro systém, který nikdy nebude.