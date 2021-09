Jak bude vypadat nejvýkonnější procesor od AMD? Epyc Milan-X ponese 64 jader a 768 MB L3 cache

Jen půl roku od uvedení serverových procesorů Epyc Milan postavených na jádrech Zen 3 už AMD plánuje vydat jejich výkonnější verze. Tvrdí to alespoň leaker ExecutableFix, jehož informace se v minulosti již mnohokrát ukázaly jako správné a velmi přesné.

AMD podle něj chystá čtyři modely Milan-X v konfiguracích s 16, 24, 32 a 64 jádry. Čím více jader, tím nižší základní takty i turbo. U dvou základních modelů se počítá s TDP na úrovni 240 W, u dvou vyšších pak na 280 W.

Společnou vlastních všech čtyř je vyrovnávací paměť třetí úrovně s kapacitou 768 MB, stávající Epycy Milan měly nanejvýš 256 MB. Hlavní novinkou Milan-X má být vrstvená 3D V-Cache uložená nad jednotlivými čiplety. V případě nejvýkonnějšího modelu Epyc 7773X s osmi čiplety po osmi jádrech má každý čiplet standardní L3 cache o velikosti 32 MB (jako Milan) a ve druhé vrstvě pak dalších 64 MB.

Co je však překvapivé, oněch 768 MB má nabídnout i základní 16jádrový model Epyc 7373X. Také on by tedy musel obsahovat osm čipletů, avšak každý jen se dvěma aktivními jádry.

Údajné specifikace Milan-X Jader/vláken Základní takt Turbo L3 cache TDP Epyc 7373X 16/32 3,05 GHz 3,8 GHz 768 MB 240 W Epyc 7473X 24/48 2,8 GHz 3,7 GHz 768 MB 240 W Epyc 7573X 32/64 2,8 GHz 3,6 GHz 768 MB 280 W Epyc 7773X 64/128 2,2 GHz 3,5 GHz 768 MB 280 W

Ohromné množství vyrovnávací paměti může velmi pomoci hernímu výkonu, ostatní proto AMD technologii demonstrovalo na desktopovém Ryzenu. Velkým přínos ale pochopitelně bude mít i u serverových úloh závislých na propustnosti pamětí. Pokud AMD skutečně uvede i 16jádrový model se 768 MB L3 cache, evidentně vidí potenciál i v aplikacích, kde je úzkým hrdlem propustnost, nikoliv vysoká paralelizace procesů.

V tuto chvíli zatím nevíme, kdy (a jestli vůbec) AMD čipy Milan-X uvede. Nejvýkonnější procesory typu x86 by ale klidně mohly otevřít lednový veletrh CES, kde šéfka AMD Lisa Su patří již k tradičním úvodním „speakerům“.