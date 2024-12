Jablečné Street View je na webu. Apple Look Around si na mapě může prohlédnout každý

Od letošního léta jsou Apple Mapy konečně dostupné i na webu, takže k nim mají přístup také ti, kteří například používají iPhone, ale nemají Mac, přes který by mohli plánovat trasy nebo si jen prohlížet místa na velké obrazovce. Webová aplikace za tou nativní pro macOS pořád něco ztrácela, však ji také Apple pořád označuje za betu.

Aktuálně doplněným restem je funkce Rozhlédnout se (Look Around), tedy obdoby Street View od Googlu nebo Panoramy od Mapy.cz. Apple již nafotil velkou část světa a 360° snímky ulic nabízí od loňska rovněž u nás.

Stačí vyhledat místo nebo zapíchnout špendlík do mapy a v levém spodním rohu se objeví malý náhled. V Apple Mapách jsou zatím snímky z lety 2021 a 2023, ale v nadcházejících měsících se tam objeví i novější, protože firma vyslala flotilu vozů do českých ulic letos v létě. Poprvé se pak Look Around objeví také na Slovensku.

PS: Panoramatické snímky sice donedávna chyběly ve webových Apple Mapách, ale byly dostupné skrz neoficiální stránky jako například Apple Look Around Viewer.

via 9to5mac