Izraelský miliardář v Česku zaměstná stovky lidí. Konkurence zkouší nemožné, říká k obchodu za 1,2 bilionu

Poslední měsíce přinesly dvě akvizice izraelských kyberbezpečnostních firem s celkovou hodnotou 1,2 bilionu korun. Google v březnu oznámil záměr převzít izraelsko-americkou společnost Wiz za 32 miliard dolarů. Jde o největší obchod Googlu v historii. V červenci následovala Palo Alto Networks s tím, že za 25 miliard dolarů získá firmu CyberArk. Dva výrazní a doposud samostatní hráči se tak stanou součástí velkých korporací. Těm chce „okopávat paty“ další naděje z Izraele, která v Praze rozjela vývojové centrum s plánem zaměstnat stovky odborníků. Startup vede jeden z nejbohatších lidí Izraele, podle něhož se konkurence vydala směrem molocha ve stylu IBM.
Shlomo Kramer v roce 1993 spoluzaložil firmu Check Point, z níž se stala nejhodnotnější firma Izraele, která v nejvyšším vedení zaměstnává i několik Čechů. Check Point pomohl vytvořit izraelský kyberbezpečnostní ekosystém, z něhož se rodí další úspěchy.
