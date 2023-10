Izrael jedná se SpaceX o spuštění Starlinku. Satelitní internet chce pro komunity u válečných zón

Satelitní síť Starlink možná znovu bude pomáhat během válečného konfliktu. Izraelský ministr komunikací Šlomo Kar’i uvedl, že se společností SpaceX koordinuje spuštění satelitního internetu v zemi, připojení by mělo sloužit hlavně komunitám, které se nacházejí v blízkosti oblastí, kde probíhají boje. V Izraeli aktuálně Starlink dostupný není.

Kar’i o vyjednávání promluvil v dlouhém příspěvku na sociální síti X, kde izraelské občany ujistil, že vláda podniká řadu kroků, které mají zajistit lepší konektivitu během komplikované situace, ve které se země nachází. Izraelská vláda podle něj například schválila rozšíření bezdrátového přenosu na strategických bodech, což má pomoci při komunikaci bezpečnostním složkám.

איגרת לעובדי ומתנדבי משרד התקשורת:



שלום לכולם,



מאז תחילת המלחמה, אנו עושים לילות כימים להבטחת הרציפות התפקודית של משק התקשורת בישראל. ההתגייסות וההירתמות של כולכם למאמץ המלחמתי מעוררת התפעלות לא רק במרחב הפנימי של המשרד אלא גם ובעיקר במוקדי הפעילות ברחבי הארץ בכלל וביישובי קו… pic.twitter.com/AW6lmY5qa4 — 🇮🇱שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) October 17, 2023

Spuštění Starlinku má naopak pomoci civilistům. Kar’i uvedl, že izraelská vláda se SpaceX komunikuje ohledně možnosti dodávek terminálů, aby občané v zemi měli přístup k satelitnímu internetu, ministr v této souvislosti zmínil hlavně komunity nacházející se v blízkosti válečných zón. Izrael se momentálně připravuje na pozemní ofenzivu a Kar’i nastínil, že na stole je i kompletní vypnutí internetu v Pásmu Gazy. Pro civilisty, kteří se nacházejí poblíž, by Starlink mohl být možností, jak o připojení nepřijít.

Starlink ve válce. Ožehavé téma

Pokud se SpaceX a izraelská vláda na spolupráci dohodnou, byl by to už druhý region ponořený v živém válečném konfliktu, kde by satelitní síť Elona Muska pomáhala. Využití by ale na rozdíl od Ukrajiny bylo odlišné. Ačkoliv Starlink pomáhá ve východoevropské zemi především civilní infrastruktuře, hojně ho využívá i armáda – jak pro komunikaci, tak v minulosti například pro navádění bezpilotních letounů.

To Izrael svou vlastní armádní satelitní komunikační síť má, naposledy ji v březnu letošního roku posílil satelit Ofek-13, určený ke sběru zpravodajských informací. Izraelská armáda si tak vystačí i bez Starlinku. Jeho spuštění v zemi skutečně pomůže hlavně civilistům. A to je skutečnost, která nahrává tomu, že by na to Musk mohl kývnout.

V minulosti se několikrát společně s vedením SpaceX nechal slyšet, že ne zcela souhlasí s tím, že ukrajinská armáda Starlink využívá k boji. Vadilo mu již zmíněné navádění bezpilotních letounů, spor se pak vyhrotil minulý měsíc, když vyšlo najevo, Starlink byl vypnutý, když se Ukrajina pokoušela podniknout dronový útok na přístav Sevastopol na okupovaném poloostrově Krym. Musk přiznal, že útok zmařil, protože se nechtěl podílet na eskalaci konfliktu. Pak své vyjádření trochu upravil s odkazem na sankce uvalené na Rusko, ale vyznění bylo pořád stejné – nechtěl se účastnit války, navíc proaktivně.

Avšak Musk se zatím veřejně ke konfliktu v Izraeli nevyjádřil a jak bývá zvykem, má silné názory, ne vždy odpovídající mainstreamu. Není jasné, zda snahy Izraele podporuje či ne. Spuštění Starlinku v zemi tak zůstává otevřené, stejně tak to, jestli by Izrael terminály koupil přímo od SpaceX, nebo skrze vojenskou odnož Starshield.