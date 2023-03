Itálie zablokovala ChatGPT. Vadí úřadu pro ochranu osobních údajů

Italský úřad pro ochranu osobních údajů zablokoval v Itálii službu ChatGPT. Konverzační AI vyvinutý americkou společností OpenAI se dostal pod drobnohled úřadu, který v Itálii chrání osobní údaje. Algoritmu vystavil stopku, „dokud nebude respektovat disciplínu v oblasti ochrany osobních údajů“.

Úřad současně zahajuje vyšetřování. Jako první na to upozornila italská mutace magazínu Wired. Níže předkládáme celé vyjádření tiskového odboru úřadu, které pro nás přeložil překladač Deepl a který jsme manuálně upravili:

„Zastavte ChatGPT, dokud nebude dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů. Italský úřad pro ochranu osobních údajů nařídil s okamžitou platností předběžné omezení zpracování údajů italských uživatelů vůči americké společnosti OpenAI, která platformu vyvinula a spravuje. Úřad zároveň zahájil vyšetřování.

U ChatGPT, nejznámějšího softwaru umělé inteligence schopného simulovat a zpracovávat lidské rozhovory, došlo 20. března loňského roku ke ztrátě údajů (porušení ochrany osobních údajů) týkajících se rozhovorů uživatelů a informací o platbách předplatitelů placené služby.

V opatření úřad pro ochranu soukromí poukazuje na nedostatečné informování uživatelů a všech zúčastněných stran, jejichž údaje OpenAI shromažďuje, ale především na absenci právního základu, který by ospravedlňoval masivní shromažďování a uchovávání osobních údajů za účelem „trénování“ algoritmů, na nichž je fungování platformy založeno.

Jak navíc dokládají provedená ověření, informace poskytnuté ChatGPT ne vždy odpovídají skutečným údajům, což vede k nepřesnému zpracování osobních údajů.

A konečně, navzdory skutečnosti, že podle podmínek zveřejněných společností OpenAI je služba určena osobám starším 13 let, úřad poukazuje na to, že absence jakéhokoli filtru pro ověření věku uživatelů vystavuje nezletilé osoby odpovědím, které jsou zcela nevhodné s ohledem na úroveň jejich vývoje a sebeuvědomění.

Společnost OpenAI, která nemá pobočku v Unii, ale jmenovala svého zástupce v Evropském hospodářském prostoru, musí do 20 dnů sdělit opatření, která přijala k provedení požadavku úřadu, a to pod hrozbou pokuty do výše až 20 milionů eur nebo do výše až 4 % celosvětového ročního obratu.“

Ochrana soukromí v Itálii

Itálie patří k prvním státům, které ChatGPT zablokovaly. Dosud však šlo o země s nedemokratickými režimy, patří k nim Rusko, Čína nebo Írán. Na západě ChatGPT blokují některé školy, které nechtějí, aby byla technologie zneužita k podvádění, napsal dříve magazín Forbes.

Aktivní přístup Itálie k ochraně soukromí uživatelů a uživatele internetových služeb je viditelný již delší dobu. Začátkem února stejný tamní úřad zablokoval chatbot Replika.

