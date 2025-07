IT vzdělání a AI jako mentor. Rozhovor s CEO vzdělávací platformy Engeto Marianem Hurtou

Z nedostatku IT pracovníků a vlivem zbytečně zamítnutých kandidátů vznikl nápad, který dnes pomáhá tisícům lidí změnit kariéru. Online platforma Engeto sází na vlastní výukový systém, umělou inteligenci a praktický přístup, který dává smysl i těm, kteří s IT teprve začínají.

Jak naučit programovat i ty, kteří si myslí, že na to nemají? Zakladatelé startupu Engeto na to šli prakticky – nejdřív pomohli kandidátům projít pracovním pohovorem, později vytvořili výukové kurzy a dnes provozují jeden z nejpropracovanějších vzdělávacích nástrojů u nás.

Kromě běžných lekcí sází na interaktivní materiály, automatickou kontrolu kódu a chytrého AI mentora, který reaguje podle studijní cesty každého uživatele. CEO firmy Engeto Marian Hurta v rozhovoru pro Computer přibližuje, proč je dnes klíčové rozumět technologiím, jak se mění trh práce a proč se vyplatí se IT dovednosti učit právě teď – i když vás odrazuje strach nebo nulová zkušenost.

Kdo je Marian Hurta CEO a spoluzakladatel startupu Engeto, kde propojuje vzdělávání, nábor a inovace. Kariéru začal v IBM jako IT recruiter – a místo hledání hotových ajťáků se rozhodl je sám vychovávat. Ve firmě má na starosti rozvoj výukové platformy, produktů a strategické směřování firmy. Pod jeho vedením se firma stala jediným vzdělávacím projektem v žebříčku Deloitte Technology Fast 50.

Jak vůbec vznikl nápad vytvořit online vzdělávací platformu?

Já jsem nastoupil do korporátu jako recruiter a měl jsem na starosti nabírat IT pracovníky. Protože jsem měl vystudovanou ekonomickou školu, netušil jsem, jaká je situace a že ajťáků je nedostatek. Druhý zakladatel, Filip, byl programátor pro jiný korporát a také potvrdil, že mají problém najít kolegy. Při pohovorech jsem si všiml, že jiní recruiteři zamítají kandidáty, kteří splňovali třeba 80 % požadavků, a stačilo by jim doučit se drobnosti. Když si pomyslím, že na trhu není dost lidí, byla škoda téměř kvalifikované lidi pustit.



Platforma Engeto nabízí řadu kurzů z IT oborů. Vyberou si jak začátečníci, tak třeba pokročilí programátoři

Tak jsme se s Filipem rozhodli vytvořit seznam výukových materiálů a best practices, díky čemuž i tito neúspěšní kandidáti po troše studia uspěli. Když jsme viděli, že to má úspěch, rozhodli jsme se vytvořit plnohodnotný výukový kurz, odejít z našich pozic a naplno školit.

Komu je Engeto primárně určeno? Čím se odlišuje od jiných online vzdělávacích platforem?

Od začátku jsme vsadili na technologie – vyvinuli jsme vlastní výukovou platformu, kde díky interaktivním materiálům, testům a automatické kontrole psaného kódu se mohou studenti učit autonomně. To šetří peníze, a proto naše kurzy mohou stát výrazně méně než konkurenční řešení, která mají podobně pokročilé systémy, a zároveň si udržet vysokou kvalitu. Ano, stále učíme lekce s lektory, ale převážná část studia je potom na samotných lidech, a platforma jim v tom enormně pomáhá. Navíc ji neustále dál vyvíjíme a vylepšujeme.