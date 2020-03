iPhone můžete zrcadlit a ovládat z Windows. Za funkcí kupodivu nestojí ani Microsoft, ani Apple

Již v lednu Dell představil novinku na propojení iPhonu s počítačem běžícím na Windows – Dell Mobile Connect. Aplikace nyní získala aktualizaci, díky které můžete využít zrcadlení obrazovky i posílání SMS.

Aplikace společně s přechodem na 3. verzi získala tři hlavní novinky – pro odesílání SMS není nutné mít aplikaci otevřenou a hlavně je možné přetahovat soubory z počítače do telefonu. Prozatím platí pouze omezení na fotografie a videa, obsah ale stačí vložit do aplikace za pomoci počítači a vše se vám uloží do telefonu. Třetí velkou novinkou je pak právě slibované sdílení obrazovky. Díky němu je tak možné si zobrazit na počítači to, co vidíte na telefonu a ovládat jej.

Díky tomu si tak i uživatelé iPhonu mohou užít propojení s počítačem, který ale běží na Windows. Podporované jsou však ale jen vybrané modely – kompletní výpis naleznete na stránkách Dellu. Něco podobného má i Microsoft mezi některými telefony s Androidem, kdy umožňuje volání, posílání SMS a zobrazování notifikací. Pokročilé funkce, jako je právě zobrazení obrazovky apod. jsou ale limitované jen na některé modely telefonů.

Nejdále je tak s propojením stále Apple napříč vlastními zařízeními, kdy je možné přijímat hovory z telefonu jak na počítači s macOS, tak i na iPadu apod.

Zdroj: MSPoweruser