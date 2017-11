iPad Pro zcela nahradí počítač, slibuje nová reklama Applu

Řada tabletů Apple iPad Pro smazává hranici mezi mobilním zařízením a plnohodnotným pracovním nástrojem. Myslí si to alespoň sám Apple a zveřejnil novou reklamu, která se soustředí na všemožné vlastnosti nového iPadu a operačního systému iOS 11.

Reklama tvrdí, že na iPadu Pro zvládnete skoro všechno. Mladá dívka na něm venku píše článek, používá stylus a připínací klávesnici, komunikuje na sociálních sítích, používá praktický multitasking, čte komiksy a komunikuje přes FaceTime s kamarádkou. Na otázku matky, co že to dělá na svém počítači, jen letmo odpoví: „Co je to počítač?“

Apple se zkrátka snaží zdůraznit, že iPad Pro dokáže prakticky zastat plnohodnotný počítač v domácnosti. Že to není mobilní hračka