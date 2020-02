Inženýr Applu v minulosti kritizoval funkci autopilota, posléze měl autonehodu a v Tesle zemřel

Technologie Autopilot ve vozech Tesla ještě stále není dokonalá, na což ale neustále upozorňuje i samotný výrobce. Má k tomu připraveno i několik bezpečnostních funkcí, které hlídají, že řidič sleduje provoz a drží ruce na volantu. Přeceňování schopností této funkce má zjevně na svědomí i život člověka, který ji paradoxně kritizoval.

O smutném případu starší nehody informovalo Reuters. V březnu roku 2018 totiž v automobilu Tesla při nehodě zemřel inženýr Applu – Walter Huang. Patřil mezi velké kritiky technologie Autopilota ve svém elektromobilu Tesla Model X.

Na chybné chování, které zahrnovalo i nenadálé sjíždění z dálnice a nebezpečné namíření do zpomalovací překážky, upozorňoval přímo podporu Tesly. Dostalo se mu však pouze odpovědí, že i přes testování se nepodařilo chyby zreplikovat a že dle údajů nedodržoval pokyny v podobě držení volantu při výstraze autonomního systému.

Nyní byly zveřejněny některé informace z jeho autonehody, které analyzoval úřad NTSB. Řidič těsně před srážkou nezatáčel volantem ani nebrzdil a 18 minut před srážkou docházelo k neustálému spouštění upozorňování, aby držel ruce na volantu. Nutno připomenout fakt, že pokud by ruce nevrátil, auto by samo postupně zastavilo. Navíc se při zkoumání zjistilo, že řidič těsně před nehodou používal iPhone, docházelo k přenosu dat a hrál hru Three Kingdoms, kterou většina uživatelů hraje oběma rukama.