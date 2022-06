Investor žaluje Muska a jeho firmy. Kvůli manipulacím s kryptoměnami požaduje 258 mld. dolarů

Recenze hry We Were Here Forever. Digitální verze únikové hry Úniková hra se vyznačuje pokusem překonat hromadu hádanek v místnosti, aby člověk postoupil dál. We Were Here Forever je k tomuto konceptu ve světě videoher asi nejblíž. Bohužel by to chtělo dopilovat.

Vojtěch Matušinský