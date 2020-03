Internetová kalkulačka spočítá, jak velké zásoby toaletního papíru potřebujete

Tento týden jsme ve článku Proč lidé vykupují toaletní papír: důvod není praktický, ale psychologický řešili otázku vytváření často zbytečně velkých zásob toaletního papíru. Tento jev se přitom projevuje nejen u nás, ale i v mnoha dalších zemích včetně Spojených států.

Server The Verge upozornil na zajímavou internetovou kalkulačku How much toilet paper? Plní v podstatě jednoduchý úkol: spočítá, jak dlouho vám vydrží stávající zásoby toaletního papíru, přičemž zohledňuje několik podstatných faktorů.

Kalkulačka toaletního papíru

Ve své podstatě jde o velice jednoduchý nástroj, do kterého zadáte potřebné údaje pomocí posuvníků. Aplikace na základě těchto dat vypočítá, kolik dnů vystačíte se stávajícími zásobami. V základním rozhraní stačí vybrat počet rolí v zásobě (Rolls you have) a počet návštěv záchodu v průběhu jednoho dne (Toilet visits per day).

V tomto módu kalkulačka počítá s jedním členem domácnosti a s dalšími výchozími hodnotami, podle kterých například deset rolí vystačí na 53 dnů. Další parametry lze změnit po klepnutí na tlačítko Advanced Options, které zpřístupní pět atributů, jež mohou (často i zásadně) ovlivnit výsledek výpočtu.

Co můžete dále nastavit?

Průměrný počet utření ( Average number of wipes per trip )

) Počet útržků na jedno utření ( Sheets per wipe )

) Počet útržků na jedné roli papíru ( Sheets on roll )

) Počet členů domácnosti ( People in household )

) Délku karantény ve dnech (Days of quarantine)

Výsledkem je počet dnů, po které vydrží vaše zásoby papíru, porovnaný v procentech s předpokládaným počtem dnů v karanténě. Snadno tak zjistíte, jak dlouho vydržíte bez nutnosti dalšího nákupu této komodity.

Od humoru k omezení hromadění

Za stránkou How much toilet paper? stojí dva Britové – Ben Sassoon a Sam Harris. Původně ji vnímali jako jistý druh odlehčujícího humoru, reagujícího na skupovaní toaletního papíru ve velkém. Nakonec tak vznikl užitečný nástroj, který dokáže vychovávat masy a pomáhat snižovat problémy s hromaděním zásob.

Od nápadu k vývoji první verze uplynuly pouhé tři hodiny a stránky poté prošly několika změnami. Během prvních čtyř dnů od spuštění zaznamenal web zhruba dva miliony návštěv, což překonalo původní představy obou autorů.

„Náš průměrný uživatel má o 500 % více toaletního papíru, než by potřeboval v potenciální karanténě. Doufáme, že lidé budou používat tento web a zjistí, že nemusí chodit ven a vykupovat obchody.“ říká Ben Sassoon.