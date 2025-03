Internetová bublina praskla před 25 roky. Hloupý byl, kdo dával, hloupější, kdo nebral

Před 25 roky praskla bublina na americkém akciovém trhu, kterou způsobily technologické firmy orientované na internet. V angličtině se fenomén označuje za dot-com bubble, v češtině hovoříme o internetové horečce.

V 90. letech se internet živelně rozvíjel a komercionalizoval. Investoři s vidinou velkého zisku bezhlavě pumpovali peníze do internetových společností, které ale nenašly funkční obchodní modely a hojně krachovaly. Hodnota akciového trhu po roce 2000 klesla, mnoho lidí přišlo o práci. Několik lidí bylo v USA odsouzeno za podvodné jednání a některým firmám byly uloženy pokuty za klamání investorů.

Hodnota burzovního index Nasdaq Composite od roku 1995 do března 2000 vzrostla o 400 %. Nejvyšší hodnoty (5048,62 bodu) dosáhl index v pátek 10. března 2000. Pětitisícovou hranici poprvé v historii překonal o den dřív. Zatímco analytik Ralph Acampora na základě dosavadního tempa růstu předpovídal, že do konce dalšího roku index dosáhne na 6 000 bodů, došlo k opaku. Burza se zhroutila.



Sledujte nedokonalou pyramidu kolem roku 2000. Ukazuje, jak nadhodnocené internetové firmy byly

Nasdaq jev vysvětluje psychologií investorů. America Online za 182 miliard dolarů v lednu 2000 koupila společnost Time Warner, která vlastnila filmové studio Warner Brothers, zpravodajskou stanici CNN, kabelovou televizi HBO nebo časopis Time. America Online v té době přitom byla relativně skromný poskytovatel vytáčeného připojení s 20 miliony zákaznic a zákazníků.

Byla to tak velká a absurdní akvizice, že investoři vystřízlivěli. V celém případě najdeme řadu dalších faktorů. Koncem roku 1999 platilo, že investované peníze by se v průměru vrátily za 200 let. Akciovým trhem hned 13. března 2000 zamávala japonská ekonomická recese. Poté Yahoo a eBay neúspěšně ukončily jednání o sloučení. Byznysový časopis Barron's ještě během března upozornil na to, že řada internetových společností zanedlouho propálí veškerý kapitál. Následovaly krachy firem a investovalo se výrazně uvážlivěji.

Investoři v období internetové horečky přišli o 5 bilionů amerických dolarů. Do října 2002 ztratil index Nasdaq skoro všechnu hodnotu, kterou získal během tzv. internetového horečky. Přesto 48 % internetových firem vzniklých od roku 1996 stále fungovalo v roce 2004. Jejich hodnota byla ovšem o dost nižší. I obři jako Intel, Cisco, a Oracle ztratili přes 80 % své hodnoty.