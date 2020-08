Internet Explorer slaví čtvrt století. Zažil obrovský úspěch i propad na absolutní dno. Pamatujete?

V srpnu 1995 se dočkal prohlížeč v barvách Microsoftu uvedení pod prostým názvem Internet Explorer a k uživatelům se dostával dvěma cestami. Tou první byl dnes již neexistující balíček rozšíření Microsoft Plus!, obsahující mimo jiné spořiče obrazovky, grafická témata či hry třetích stran. Druhá a postupem času mnohem účinnější cesta spočívala v integraci Exploreru do OEM verze Windows 95.

Z ostatních inovací jmenujme například podporu dynamického HTML (DHTML) či nahrazení poštovní aplikace Internet Mail and News později velice populárním Outlook Expressem. Do jisté míry se dá říci, že čtvrtá generace stála na počátku „války webových prohlížečů“.

Součástí této integrace byla funkce „Active Desktop“, která umožňovala zobrazování HTML obsahu na pozadí domovské obrazovky systému. S touto funkcí se uživatelé mohli setkávat až do Windows Vista, kde byla její podpora definitivně ukončena. „Aktivní plocha“ mohla fungovat nejen jako tapeta, ale ve formě nezávislých položek na ploše. Položky byly pravidelně aktualizovány a synchronizovány, takže uživatel mohl sledovat online obsah, aniž by musel navštěvovat webové stránky ve svém prohlížeči.

V září roku 1997 zařadil Microsoft do Windows 95 OSR (OEM Service Release) 2.5 a beta verze připravovaných Windows 98 Internet Explorer 4.0. Zásadní byla především zvýšená míra integrace webového prohlížeče do operačního systému. Zjednodušeně řečeno se software stal natolik nedílnou součástí Windows 98, že nebylo možné ho beze zbytku odinstalovat. Pro další operační systémy bylo možné prohlížeč zdarma stáhnout z webu.

Soudní spory do značné míry zpomalily vývojářské práce na webovém prohlížeči, takže až v říjnu 2003 byl představen vývojářský náhled Exploreru 6.05. V tomto roce dosáhla aplikace pro prohlížení webových stránek rekordního více než 94% zastoupení – poté už následovalo patnáct let trvající vyklízení pozic.

Rok 2001 však nebyl pro Microsoft šťastný – nesl se ve znamení zahájení vleklého soudního sporu, týkajícího se integrace Internet Exploreru do operačního systému. Pointa spočívala mimo jiné v tom, že Microsoft nedovoloval výrobcům počítačů, aby do Windows instalovali jiné webové prohlížeče. Tím se měl redmondský gigant dopustit monopolního chování.

Explorer přežije v rámci nového Edge

Původní Edge byl ale pouze mezikrok – Microsoftu se nepodařilo získat dostatečný počet uživatelů a neustále byly problémy i s kompatibilitou webů, které se ne vždy vykreslovaly korektně z důvodu použití vlastního jádra.

V roce 2019 tak Microsoft začal pracovat na nové verzi, postavené na Chromiu – tedy stejném základu, jako běží populární Chrome a další prohlížeče. Tu se podařilo vydat v lednu roku 2020 a konečně přišel do Windows moderní internetový prohlížeč. Prvotně se ale šířil pouze mezi dobrovolníky – předinstalovaný je nový Edge až teprve od verze Windows 10 May 2020 Update.

Jak to ale dopadlo s klasickým Internet Explorerem? Ten stále ve Windows 10 spustíte, byť si v Redmondu pohrávali s myšlenkou, že po nainstalování nového Edge to již nebude možné. Konečně by se tak stařičký prohlížeč mohl dočkat ukončení, to se ale prozatím nekoná.



Takto vypadá moderní prohlížeč Edge postavený na Chromiu. Zabudovaný má i speciální IE mód.

Mohlo by tak ale nastat již poměrně brzy. Edge na Chromiu má totiž speciální IE mód, který dokáže stránky spustit stejně špatně, jako právě Internet Explorer. Umožní tak firmám spouštět i webové stránky, se kterými by měly moderní prohlížeče dnes problémy třeba i z toho důvodu, že byly psány přímo pro Explorer.

Do budoucna se tak s existencí tohoto prohlížeče nekoná a už bylo na čase – 25 let od první verze je přesně ta doba, kdy je vhodné předat štafetu dalším.