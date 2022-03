Internet Explorer ještě pořád přežívá. Jedna verze skončí za tři měsíce, jiná až za sedm let

Loni v květnu Microsoft představil plán, který povede k definitivnímu vyřazení Internet Exploreru ze služby. Krátká verze zněla tak, že dožívající prohlížeč přestane být podporován ke dni 15. června 2022. V předstihu produktu zasadila rána služba Microsoft 365, která ho přestala podporovat v srpnu.

Microsoft připomíná, že soudný den se blíží. Internet Exploreru zbývají tři měsíce plnohodnotného života ve Windows 10, byť s výjimkami. Běžní uživatelé a uživatelky už jej ale patrně dávno nepoužívají, takže se jedná spíše o podniky, které se situací musí vypořádat. Zejména mohou využít Edge, v němž jádro Internet Exploreru přežije jako zvláštní režim prohlížení.

Ukončení podpory v červnu se tedy týká pouze samostatného prohlížeče, který se nazývá Internet Explorer a spouštíte jej jako samostatný program. Specificky bude podpora ukončena ve spotřebitelských edicích Windows 10 a v edici IoT ve verzi 20H2 a novějších. Spouštěcí proces zůstane na svém místě, jen pokud se pokusíte o spuštění, budete přesměrováni do Edge.

Netýká se to Windows 10 LTSC, Windows Server nebo starších vydání Windows. Např. ve Windows 8.1 prohlížeč přežije až do začátku roku 2023, kdy operačnímu systému skončí podpora. Ve Windows 11 pak Internet Explorer už samostatně nespustíte.

Podpora režimu Internet Exploreru v Edgi

Režim Internet Exploreru v Edgi bude jedna z možností, jak provozovat staré aplikace napsané pro Internet Explorer, a to minimálně do roku 2029. (On je důvodem, proč z Desítek nebude odstraněn spouštěcí soubor iexplore.exe.) Následující tabulka ukazuje, jak dlouhou podporu režimu Internet Exploreru na platformách Microsoftu můžete očekávat. Počítejte s tím, že k úpravám dojít může:

Platforma Edice a verze Datum ukončení podpory režimu IE Windows Windows 10 Enterprise verze 20H2 9. 5. 2023 Windows 10 Enterprise verze 2004 14. 12. 2021 Windows 10 2019 LTSC 9. 1. 2029 Windows 8.1 10. 1. 2023 Windows 7 (pouze doplňková placená podpora) 15. 1. 2023 Windows Server Windows Server verze 20H2 (SAC) 10. 5. 2022 Windows Server verze 2004 (SAC) 14. 12. 2021 Windows Server 2019 (LTSC) 9. 1. 2029 Windows IoT Windows 10 IoT Enterprise verze 20H2 9. 5. 2023 Windows 10 IoT Enterprise verze 2004 14. 12. 2021 Windows 10 IoT 2019 LTSC 9. 1. 2029 Windows Server IoT 2019 9. 1. 2029

