Intel zvýhodňoval výrobce PC, aby nepoužívali AMD. Prošlo mu to, miliardovou pokutu nakonec platit nemusí

Evropská komise před 15 lety pokutovala Intel částkou 1,06 miliardy eur za to, že firma pomocí slev zvýhodňovala výrobce, kteří ve svých počítačích nebudou vůbec nebo jen minimálně používat procesory konkurenčních společností, tehdy AMD a VIA Transmeta. Skončilo tím dlouhé vyšetřování, které se táhlo od roku 2001 do 2009.

Jenže samotné jádro sporu mělo do ukončení daleko. Definitivní tečku až teprve dnes zasadil Soudní dvůr EU, který pokutu po několik kolech odvolání zrušil. Důvodem je to, že Evropská komise neprokázala, že by tyto prakticky skutečně poškodily hospodářskou soutěž. Jinými slovy, Intel potlačováním konkurence nepotlačil konkurenci, protože to Komise řádně nezdůvodnila.

Spor vyvolaný po stížnostech ze strany AMD tehdy vyústil v rekordní antimonopolní pokutu. Jejich výši pak v EU překonal až Google a to hned třikrát. I on se ale jedné z nich nakonec pravděpodobně vyhne.

Přestřelka po 23 letech končí

A co se vlastně od vynesení verdiktu v roce 2009 stalo? Mapovali jsme to ve starším článku. Intel se tehdy proti rozhodnutí odvolal, ale Tribunál v roce 2014 potvrdil verdikt Komise s tím, že pokuta byla ještě mírná. Činila jen zhruba 4 % ročních tržeb firmy, udělit se dalo až 10 %. Intel však proti tomu podal rozklad k nejvyšší instanci. Soudní dvůr EU jeho námitku v roce 2017 přijal a nařídil Tribunálu, aby situaci znovu přezkoumal.

Tak se stalo a Tribunál v roce 2022 částečně zrušil původní rozhodnutí Komise z roku 2009. Mj. tím padla povinnosti zaplatit miliardovou pokutu. Evropská komise se proti verdiktu Tribunálu odvolala k Soudními dvoru EU, ale ten se dnes přiklonil na stranu Intelu. Komise už se nikam výš odvolat nemůže, takže spor táhnoucí se od roku 2001 je u konce.

Soudní dvůr nicméně nezbavil Intel podezření, že zneužíval dominantní postavení. Pouze potvrdil, že Evropská komise neargumentovala správně. Válka mezi Intelem a AMD se totiž odehrávala i na jiných frontách, kde žalující strana vyhrála. V USA vyšetřování skončilo poté, co Intel zaplatil AMD 1,25 miliardy dolarů jako náhradu škod. V Japonsku pak schytal pokutu v přepočtu 50 milionů dolarů, v Koreji pak 25 milionů.