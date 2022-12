Intel zrušil grafickou divizi. S budoucími samostatnými GPU ale pořád počítá

Intel potvrdil magazínu Tom's Hardware, že ruší divizi nazvanou AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics Group) zaměřenou na vývoj herních a výpočetních grafických karet. Její šéf Raja Koduri rovněž končí coby šéf AXG, ale ve firmě zůstane v pozici hlavního architekta, který bude dohlížet na tvorbu CPU, GPU a AI jednotek.

Koduri se momentálně zotavuje v mateřské Indii po náročné operaci páteře a do kalifornské Santa Clary se vrátí nejspíš až na konci ledna. Člověk, který čtvrt století vyvíjel grafické čipy – nejprve v S3, pak ATI, AMD a nakonec Intelu –, už teď zřejmě možná nebude mít tolik prostředků, aby čipy Arc mohly vážně soupeřit s GeForce a Radeony.

Intel nicméně tvrdí, že vývoj nadále poběží podle loňské roadmapy, takže v příštím roce přijde nová generace GPU Battlemage, která by měla napravit reputaci po nepříliš zdařilých čipech Alchemist. Pro další roky Intel chystá ještě architektury Celestial a Druid, jež již musí být v rozpracovaném stavu, ale jestli nakonec opravdu vyjdou, to bude záležet hlavně a komerčním (ne)úspěchu Battlemage.

Zbytky divize AXG teď Intel rozdělí do CCG (Client Computing Group), která má na svědomí vývoj spotřebitelských procesorů a počítačů, a DCAI (Datacenter and AI Group), kde připravují serverové Xeony a produkty založené na FPGA. Vedle nich má Intel ještě síťovou divizi NEX (Network and Edge Group) a Mobileye starající se o vývoj asistovaného a autonomního řízení vozů. Zvlášť stojí ještě IFS (Intel Foundry Services) zastřešující továrny na polovodiče.