Intel znovu vynalézá kolo. Volá po snadno opravitelných a upgradovatelných počítačích

Intel zveřejnil nový návrh, podle něhož by se do notebooků a minipočítačů měla vrátit modularita a s ní vyplývající snadné opravy nebo upgrady. Za dokumentem stojí tři lidé ze středního a vyššího managementu Intelu, kteří mají na starost právě divizi vývoje a prodeje počítačů. Jejich plán má snížit výrobní náklady i množství vznikajícího elektroodpadu.

Jejich strategie počítá se třemi úrovněmi modularity:

Výrobní – Bude k dispozici standardizované zařízení, které se vždy vybaví konkrétním hardwarem. Přirovnávají to k autům. Škodovka připraví jednu karoserii, ale do ní se nainstalují různé typy motorů a další výbavy.

– Bude k dispozici standardizované zařízení, které se vždy vybaví konkrétním hardwarem. Přirovnávají to k autům. Škodovka připraví jednu karoserii, ale do ní se nainstalují různé typy motorů a další výbavy. Provozní – Jednotlivé díly nemusí produkovat jeden výrobce, ale budou k dispozici navzájem kompatibilní standardizované formáty a rozhraní.

– Jednotlivé díly nemusí produkovat jeden výrobce, ale budou k dispozici navzájem kompatibilní standardizované formáty a rozhraní. Uživatelská – Sám koncový uživatel bude moci i bez asistence výrobce vyměnit konkrétní díly, a prodloužit tím počítači život.

Modulární počítače samozřejmě už roky používáme ve velkých desktopech, dříve byly doménou také notebooků. Ale dnes už často najdeme takové, které mají všechny díly pájené, takže nejde vyměnit nejen procesor (což dříve také šlo prostřednictvím patic), ale ani paměti, SSD nebo Wi-Fi karty. A když už nejde nic vyměnit, výrobce ještě z počítače udělá nedobytnou pevnost, takže se dovnitř jednoduše nedostanete, ani kdybyste chtěli vyměnit akumulátor či klávesnici.

Intel doslova říká, že by se chtěl vrátit ke starým pořádkům, kdy nebyly všechny komponenty integrované na jedné základní desce.

Jeho návrh například počítá s tím, že notebooky by měly jednu hlavní desku, na které by byl procesor, vyměnitelné paměti a SSD, a dva boční IO moduly, které by nesly konektory a různá rozhraní. Ty by šlo libovolně kombinovat, protože například herní notebook bud mít jiné potřeby než kancelářský. Highend a lowend také budou mít jiné konektory.

Ony boční moduly by se daly připojovat pomocí PCIe, případně zprostředkovaně skrz Thunderbolt (který na PCIe stojí). Princip je podobný jako u modulárních notebooků Framework, které ale používají jednodušší a levnější připojení přes USB.

Intel však uvažuje i o tom, jak by se daly změnit desktopové počítače. U nich je velký tlak na miniaturizaci, ale protože se komponenty pořád drží letitých standardů ATX, těžko se dosahuje významných pokroků.

Jeho návrh minidesktopu o objemu pod 5 litrů by ale mohl obsahovat 125W procesor, 230W grafiku, 600W zdroj a místo pro další rozšiřující karty nebo SSD. Deska by stála kolmo uprostřed, z jedné strany by byla komora s CPU, z druhé pak s GPU, takže by se mohly chladit nezávisle na sobě.

Jestli nápady zůstanou jen na papíru, nebo Intel spolu s dalšími výrobci opravdu vrátí slávu modulárním počítačům, zatím není jasné. Jisté je pak to, že Intel má sám máslo na hlavě. Na jedné straně mluví o nadměrném odpadu, na druhé je schopný s téměř každou generací desktopových procesorů vyměnit celou platformu (patici, čipsety…). A v noteboocích jeho snaha dohnat tenké MacBooky Air v minulosti vedla k Ultrabookům, které rovněž přešly od modulárních k integrovaným designům.