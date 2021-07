Intel zlomil prokletí. Již vyrobí víc waferů na 10nm než 14nm procesu

Několika odklady, špatnou výtěžností i provozními vlastnosti provázená 10nm litografie je už konečně na dobré cestě. Nový šéf Intelu Pat Gelsinger během konferenčního hovoru při oznamování finančních výsledků uvedl, že jeho firma již vyrábí více 10nm waferů než těch 14nm a že náklady na vyrobení jednoho 10nm křemíkového plátu meziročně klesly o 45 %.

Finanční ředitel George Davis k tomu dodal, že dobře vypadá i náběh 7nm výroby, která ale také přijde asi o půl roku později, než bylo původně v plánu. Pokud všechno vyjde, 7nm desktopové procesory Meteor Lake a jejich serverové protějšky Granite Rapids dorazí v roce 2023.

Ale zpět k 10nm výrobě. O těch už Intel básnil v roce 2013 s tím, že na trh dorazí o dva roky později ve formě procesorů Skymont. Jenže problémy s vývojem způsobily, že zmíněné čipy přišly až jaře 2018 a nejmenovaly se nakonec Skymont, ale Cannon Lake. A vlastně o nich ani nemůžeme mluvit v množném čísle, protože to byl nakonec pouze jeden čip – Core i3-8121U. Ultramobilní procesor se dvěma nízko taktovanými jádry Palm Cove (s podporou AVX-512 a bez iGPU).

Bylo to největší polovodičový průšvih v dějinách Intelu, firma už na něj v prezentacích úplně zapomněla a tváří se, jako by první 10nm produkty byly čipy Ice Lake. Ty už ovšem využívaly mírně vylepšený proces (dříve označený jako 10+).

Ice Laky zamířily do notebooků a ve variantě SP také do serverových Xeonů, avšak výkonné desktopové 10nm čipy Intelu stále chyběly, protože čipy mj. nedosahovaly potřebných taktů. Na této generaci 10nm litografie vznikly i Atomy Snow Ridge a Elkhart Lake nebo hybrid Lakefield kombinující jedno velké jádro Sunny Cove (Core / Ice Lake) a čtyři úsporná jádra Tremont (Atom).

Za onu úspěšnou 10nm výrobu Intel považuje až třetí generaci procesoru nazvanou Superfin (dříve též 10++). Na ní běží procesory Core 11. generace zvané Tiger Lake, která ale také zatím čítá jen notebookové procesory, žádný klasický desktop do patice. Do výkonnějších PC ale Intel připravil odnož Tiger Lake-B s až 8 jádry, taktem do 5,3 GHz a základním TDP 65 W. Avšak jde o procesory typu BGA pro integrování přímo na základní desku. Z linek Superfin vzejdou také serverové a desktopové grafiky SG1 a DG1.

Mimo to v Intelu ladí také další generaci litografie nazvanou 10nm

Enhanced SuperFin. Na ní ve druhé polovině letošního roku firma postaví čipy Alder Lake konečně určené i pro klasický desktop, serverové modely Sapphire Rapids a též highendovou grafiku Xe HP.

Zdroj: SeekingAlpha, TPU