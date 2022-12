Intel zlepšuje ovladače pro grafické karty Arc. V některých starších hrách zvýší výkon až dvojnásobně

Intel to s novými grafickými kartami řady Arc zatím stále nevzdává a zaměřuje se na kritickou část – ovladače. Právě ty byly a jsou stále velkým problémem, který se propisuje v samotných hrách – ať už nižším výkonem či různými chybami v obraze. Týká se to ale především starších her pro DirectX 9, protože Intel si zvolil cestou optimalizace hlavně DirectX 12 a novějších API.

Pro většinu her s DirectX 9 se používá translační vrstva přímo od Microsoftu, která API převádí z DX9 na DX12, což řeší problémy s optimalizací jen částečně. Nicméně nejnovější ovladače Intelu obsahují vylepšení právě pro starší hry s DirectX 9, a to opravdu výrazné.

Dle měření Intelu je počet snímků za sekundu ve hrách postavených na DirectX 9 s novými ovladači Arc 3953 od 1,03× až 1,79× vyšší než se staršími ovladači. A to už jsou opravdu znatelné rozdíly. Podařilo se navíc vylepšit i nejnáročnější část – 1 % všech nejnáročnějších snímků (nejnižší fps, nikoli celkový průměr), kde bylo fps zvýšeno až 2,3×.

Nejoblíbenější grafické karty

Další oblíbené grafické karty

V tomto směru tak došlo ke zlepšení i případných záškubů, které sice v testu průměrných fps nenaměříte, ale při hraní je velmi vnímáte, protože zkrátka nejde o plynulý zážitek ze hraní.