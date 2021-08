Intel XeSS je odpovědí na AMD FSR a Nvidia DLSS. Technologie by mohla běžet na všech kartách

Intel na Architecture Day 2021 prozradil několik detailů souvisejících s grafickými kartami nové generace. Od minulého týdne již víme, že herní modely ponesou jméno Arc, budou plně podporovat DirectX 12 Ultimate a že Intel vymyslel vlastní technologii pro rekonstrukci obrazu z nižšího rozlišení. Její název zní XeSS.

XeSS bude alternativou k DLSS (Nvidia) a FSR (AMD). Technologicky má blíž k té první. Intel totiž rovněž využije strojové učení a při zvýšení rozlišení se budou využíval informace z předchozích snímků. FSR, alespoň v první generaci, se na AI nespoléhá a upsampling pracuje jen s jedním snímkem, proto také výsledky mají nižší kvalitu.

Intel však stejně jako AMD plánuje XeSS vydat jako open source. Otevřená technologie by spíš měla nalákat vývojáře her, aby ji použili místo konkurenčních řešení. A díky povaze open source by XeSS mohlo nakonec fungovat i na kartách GeForce a Radeon.

V tuto chvíli už Intel vytvořil raný prototyp a nástroj k osahání poskytl prvním tvůrcům her a enginů Unreal a Unity. Intel tvrdí, že při upscalingu z rozlišení 1080p na 2160p má XeSS nabídnout vyšší kvalitu obrazu než „tradiční technologie“ (nezmiňuje které) a že obraz se bude přibližovat nativnímu 4K, které by jinak potřebovalo dvakrát výkonnější hardware.

Video ukázka vypadá přesvědčivě, ale od toho holt dema jsou. Zajímavější je spíš fakt, že už teď se XeSS vyvíjí dvěma směry. Intel totiž bude výpočty urychlovat speciálními jednotkami XMX, které pravděpodobně budou obdobou Tensor jader od Nvidie. Jenže XMX bude obsahovat až Arc, avšak XeSS bude fungovat (byť méně efektivně) i na současných grafikách Intel Xe, které k tomu mají instrukční sadu DP4a. A tu právě podporují i poslední dvě generace herních GeForce a Radeonů.

S kartami GeForce tak budou fungovat DLSS, FSR a v budoucnu snad i XeSS. Tři nezávislé technologie snažící se o totéž ale zamotají hlavu především vývojářům. Kterou z metod využijí, bude záviset nejen na podpoře hardwaru, ale i jednoduchosti implementace a podpoře (finanční, lidské) ze strany tvůrců zmíněných technologií.

PS: Intel tento měsíc z Nvidie přetáhnul Antona Kaplanyana, který v Nvidii pomáhal vytvořit RTX a DLSS. Vývoj XeSS ale zcela určitě začal už před několika měsíci i bez jeho asistence.