Intel vyvíjí Thunderbolt 5. Bude mít propustnost 80 Gb/s

Rychlé univerzální rozhraní Thunderbolt, které vyvinul Intel ve spolupráci s Applem, se v rámci portu USB-C už velmi rychle rozšiřuje a to i díky změně licenčního modelu, kdy už výrobci nemusí u TB3 platit žádné poplatky. V současnosti je nejnovější verzí Thunderbolt 4, která ale oproti třetí generaci nepřinesla žádné zvýšení rychlosti a zvládne maximálně 40 Gb/s.

To by se ale mohlo velmi brzy změnit s příchodem další generace. Web Anandtech se totiž dostal k informacím ohledně nástupce v podobě Thunderbolt 5. Intel totiž dle materiálů vyvíjí novou technologii „80G PHY“, což by měla být právě pátá generace Thunderboltu.

Jak název napovídá, propustnost se zvýší na dvojnásobných 80 Gb/s a to i přes to, že se bude používat stávající ekosystém portu USB-C se stejným počtem pinů. V materiálech je zmínka o použití technologie tříbitového datového signálu PAM-3 (Pulse Amplitude Modulation) a také PAM-4.

Kdy se dočkáme finálního představení, zatím není jasné, avšak je nutné podotknout, že nová generace s rychlostí 80 Gb/s bude nutná hlavně s příchodem displejů typu 8K@120 a lepších.