Intel vydává aktualizované ovladače pro Windows 10 s říjnovými aktualizacemi

V úterý 20. října vypustil Microsoft do světa podzimní aktualizaci Windows 10 October 2020 Update, která je k dispozici pro počítače s verzí 1903 nebo novější. Na nový update reagují i výrobci hardwarových komponent, kteří ve velkém vydávají aktualizace ovladačů.

Nové ovladače mají primárně zlepšit kompatibilitu s poslední verzí Windows 10. Jedním z prvních je Intel, který počátkem týdne publikoval grafické ovladače DCH s číslem verze 27.20.100.8853 pro Windows 10 20H2, informuje server Windows Latest.

Nové ovladače od Intelu

Grafiky Intel stále nepodporují hardwarově akcelerované plánování úloh GPU systému Windows 10, které bylo oznámeno v květnu 2020. Hardwarová akcelerace na základě GPU umožňuje integrovaným i dedikovaným grafikám zpracovávat vlastní paměť.

Intel sice slíbil, že v budoucí aktualizaci ovladačů přidá podporu pro akceleraci GPU pod Windows 10, nicméně ta i ve stávající verzi stále chybí. Zatím poslední verze ovladačů nepřináší žádné vysloveně nové funkce, ale přidává podporu nových her Age of Empires III: Definitive Edition a The Ancient Gods – Part One.

Aktualizace ovladače zlepšuje latenci dotyku při použití pera v OneNote a dalších aplikacích. Intel také opravil grafické problémy, které se objevovaly ve webovém prohlížeči Microsoft Edge (postaveném na jádře Chromium). Byla opravena i chyba, kdy na sestavách se dvěma monitory docházelo ke zčernání jedné z obrazovek.

Stahujte a instalujte!

Systémové požadavky pro ovladače grafických karet Intel pro Windows 10 se příliš nezměnily. Pokud chcete tuto aktualizaci nainstalovat, budete potřebovat procesor šesté generace nebo novější. Podporovány jsou procesory Pentium, Celeron, Xeon a Pentium. Z hlediska operačních systémů jsou podporovány:

Microsoft Windows 10 - Fall Creators Update (1709)

Microsoft Windows 10 - April 2018 Update (1803)

Microsoft Windows 10 - October 2018 Update (1809)

Microsoft Windows 10 – May 2019 Update (1903)

Microsoft Windows 10 – November 2019 Update (1909)

Microsoft Windows 10 – May 2020 Update (2004)

Microsoft Windows 10 – October 2020 Update (20H2)

Případní zájemci si mohou stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače Intel DCH pro Windows 10 20H2 pomocí nástroje Intel Driver & Support Assistant nebo z oficiálních webových stránek ve formátech .exe nebo .zip.

Mohlo by vás také zajímat: Intel uvedl úsporné mobilní procesory Core 11.