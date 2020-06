Intel vydal nové ovladače pro své integrované grafické karty. Opravují chyby a vylepšují podporu her

Intel koncem minulého týdne vydal aktualizaci ovladačů grafických karet pro 32bitové i 64bitové Windows 10. Nová verze s číslem 27.20.100.8336 přináší především opravy nalezených chyb a vylepšuje podporu některých her.

V poznámkách k nové verzi ovladačů jsou výslovně zmíněny hry Ring of Elysium a Shadow of the Tomb Raider, ve kterých za určitých okolností mohlo docházet k problémům s výkonem a v krajních případech i k selháním. Ovladače ve verzi 27.20.100.8336 by měly uvedené potíže eliminovat.

Nové ovladače pro grafiky Intel

Aktualizace také řeší problém, kdy se se starší verzí ovladačů po stisku klávesové zkratky Alt+Tab (přepínání mezi aplikacemi) mohly objevovat grafické anomálie. Kromě toho opravuje chyby integrovaného panelu, projevující se na některých konfiguracích s procesorem Intel 10. generace a grafikou UHD.

Ani poslední verze však neřeší všechny aktuálně známé potíže. Výrobce si je v současnosti vědom následujících nevyřešených problémů:

Při náhledu kompozice v aplikaci Adobe After Effects se zobrazují zelené artefakty.

Aplikace Sony Catalyst Production Suite může selhávat.

Drobné grafické anomálie v následujících hrách: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Battlefield V, Rage 2, Star Wars Battlefront 2 a Rise of the Tomb Raider.

Předchozí aktualizace ovladačů Intel DCH, která byla vydána v posledním květnovém týdnu, přidala oficiální podporu pro Minecraft Dungeons a další hry. Intel také nedávno opravil chybu, která způsobovala blikání obrazovky po dobu 1 až 3 sekund při změně velikosti okna pro přehrávání videa z Netflixu v aplikaci Microsoft Edge.

Nejnovější aktualizace ovladačů je kompatibilní s počítači postavenými na procesorech Intel od šesté až po desátou generaci. Jako obvykle můžete aktualizaci stáhnout pomocí nástroje Intel Driver & Support Assistant. K dispozici je také ve formátech .zip a .exe na oficiálním webu.