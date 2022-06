Intel vs. AMD! Velký srovnávací test 16 procesorů

Když se dva výrobci přetahují, zákazník se směje. To platí také u procesorů, ale díky tomu je více možností na výběr.

Dostupnost počítačových komponent se zlepšuje, ceny klesají a do toho Intel představil a uvedl na trh zcela novou generaci procesorů, založenou na hybridní architektuře. Po dlouhé době nastala vhodná doba na stavbu nového počítače a v tomto přehledovém testu vám poradíme, jak vybrat hlavní komponentu: procesor.

Cena a užití

Když se rozhodujete o koupi nové sestavy a konkrétně procesoru, nejprve si ujasněte způsob používání a kolik za něj chcete utratit. Pokud si stanovíte jasné mantinely, v dalších krocích vám to velmi usnadní rozhodování. Pro různá použití můžete koupit levný model, střední třídu nebo velmi drahý procesor.

Mnoho lidí využívá počítač pro produktivní činnosti jako úpravu fotek, stříhání videa či programování. Pro takové účely se typicky vyplatí procesor s mnoha jádry, protože programy mezi ně dokáží rozprostřít zátěž. To má vliv na rychlost vykonání úlohy a u náročných projektů lepší procesor zrychlí práci o desítky minut či hodiny.

Abecední seznam testovaných modelů AMD Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 7 5700G

AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 9 5950X

Intel Celeron G6900

Intel Core i3-12100

Intel Core i5-12400F

Intel Core i5-12500

Intel Core i5-12600

Intel Core i5-12600K

Intel Core i7-11700K

Intel Core i7-12700

Intel Core i7-12700K

Intel Core i9-12900K Produkty zapůjčili Za zapůjčení procesorů děkujeme výrobci počítačů HAL3000, www.hal3000.cz

Je však rozdíl, pokud stříháte video jednou měsíčně, nebo osm hodin denně. V prvním případě můžete sáhnout i po levnějším procesoru, zatímco v druhém případě se jednoznačně vyplatí to nejlepší na trhu, protože to ušetří velmi cenný čas. V testu máme konkrétní případy z praxe a můžete si z nich udělat velmi dobrý obrázek o tom, jak který procesor urychlí vaši práci.

Druhou skupinu uživatelů tvoří hráči, kteří mají odlišné požadavky. Ačkoli je počet jader stále důležitý, klíčovější roli má jednojádrový výkon. Ten má dvě složky: frekvenci jader a výkon na takt (IPC). U obou platí, že čím více, tím lépe, a zároveň ukazují, že prosté srovnání taktů nestačí. To jsou i důvody, proč čtyřjádrový procesor může být ve hrách lepší než osmijádro.

Pokud budete hrát na vyšší rozlišení či detaily nebo se slabší grafikou, rozdíly mezi procesory se sníží

A vskutku čtyřjádrový procesor může být pro hraní dostačující. Při dalším čtení a posuzování výsledků musíte mít na paměti, že většina her není omezována procesorem, ale grafickou kartou. Čím je vyšší rozlišení a detaily hry, tím roste úloha grafiky a klesá důležitost procesoru. Třeba pro hraní ve 4K na 60 fps bude kvalitní čtyřjádro produkovat stejné či podobné snímky za sekundu jako osmijádro. Někdy tedy může být vhodnější ušetřit na procesoru a koupit lepší grafickou kartu. My jsme v testu používali Full HD rozlišení a vysoké detaily v kombinaci se silnou GPU, aby se zvýraznily rozdíly mezi procesory, vaše použití může snížit roli procesoru.

Většina hráčů spíše sáhne po šestijádru. V některých hrách může být výkon navíc znatelný a nadto je počítač lépe využitelný pro jiné než herní činnosti. Jak ukazuje náš test, argument o nutnosti více jader pro budoucnost odpadá. Nově čtyřjádro od Intelu porazilo ve hrách staré osmijádro s odemčeným násobičem, takže spíš než připlácet je výhodnější procesor častěji obměňovat, pokud vás neomezuje GPU.

Kdo sleduje spotřebu?

Spotřeba procesorů byla jako téma mírně upozaděna až do posledních několika let, nadto dnešní doba drahých energií ještě více zvyšuje důležitost tohoto parametru. Navíc se spotřebou rostou požadavky na základní desku, chlazení procesoru i celého počítače a na výkon a efektivitu zdroje. Žravý procesor se tedy projeví nejen na platbách za elektřinu, ale i při nákupu sestavy.

Oba výrobci procesorů sází na zcela odlišné přístupy; zatímco AMD drží příkon procesorů na rozumných úrovních, Intel se utrhl ze řetězu a vysoká maximální spotřeba se u něj stala standardem. A to doslova – u minulých generací mohl příkon navýšit uživatel nebo to za něj udělal výrobce základní desky, dnes to je jako výchozí nastavení (stále lze spotřebu snížit na dříve běžné hodnoty).



Oba výrobci přibalují k levnějším a méně výkonným procesorům i chladiče. Na jednu stranu ušetří zákazníkovi náklady, ale kvalitativně se tyto chladiče nehodí do tichých sestav



Intel s touto generací procesorů představil i upravené boxované chladiče. Po stránce konstrukce není rozdíl velký, spíše se změnil vzhled, což je dnes velké téma

Stále existuje několik scénářů: příkon v maximální zátěži všech jader, u her nebo při nečinnosti. O prvním případu jsme mluvili v odstavci výše a měli by se na to zaměřit všichni, kdo se pravidelně věnují produktivním činnostem. U her to je komplikovanější, protože záleží na konkrétní situaci, typicky tam spotřeba dosahuje mnohem nižších hodnot než u produktivity. Zajímavé je to při nečinnosti počítače, tam jednoznačně vítězí Intel, který pro tento scénář lépe procesory optimalizoval, respektive svou úlohu může hrát i základní deska.

AMD se v případě odběru procesoru při nečinnosti někdy chová zvláštně. Příkon je ovlivnitelný nastaveními systému jako schéma napájení, ale jen ve velmi malém rozsahu. Znatelné rozdíly byly mezi řadou X a G, která je v tomto ohledu optimalizovaná na notebooky. Také je možné, že s jinou základní deskou dosáhnete nižší spotřeby, i tak se ale nejedná o nic příjemného a AMD na tom v testu tratilo body.