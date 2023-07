Intel už nebude vyrábět PC. Minipočítače NUC po 10 letech končí

Na jaře 2012 Intel představil koncept Next Unit of Computing (NUC). Začal vyrábět malé základní desky s notebookovými čipy a na nich postavené celé počítače s půdorysem jen 11 × 11 cm. Měly dobrý výkon, nízkou spotřebu a byly tiché. To, co už jablíčkáři znali díky Macům mini, tak Intel přinesl do PC světa. A v ještě kompaktnějším formátu.

NUCy se začaly prodávat o rok později s generací Core Sandy Bridge a každý rok přicházely nové verze. Naposledy letos v březnu dorazil NUC 13 Pro postavený na Core i7-1370P (6P + 8E jader), s podporou až 64 GB RAM a místem pro dvě SSD.

Žádný další už na něj ale nenaváže. Jak vypátral web ServeTheHome, Intel poslal partnerům zprávu, že s investicemi do počítačů NUC končí. Později pak získal přímé vyjádření mluvčího, který potvrdil, že Intel již opravdu nebude vyrábět vlastní počítače, nadále ale bude podporovat ty stávající. A zároveň bude motivovat ostatní firmy, aby minipočítače s jeho čipy dále vyráběli.

Na trhu je několik alternativ jako MSI Cubi, Gigabyte Brix, Asrock Jupiter a Mars. Minipočítače mají v nabídce i tradiční výrobci velkých stolních PC a notebooků jako Lenovo, Dell, HP, Asus nebo Acer. Ti už navíc čím dál častěji osazují i APU od AMD s vyšším procesorovým i grafickým výkonem a zároveň nižší spotřebou, než co momentálně nabízí Intel.