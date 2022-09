Intel už nebude pro akceleraci videa používat GPU. Do čipů nasadí zvláštní koprocesory

Na trh v nejbližší době dorazí 13. generace desktopových procesorů Intel Core, avšak web Phornix objevil díky chystaným změnám v ovladačích pro linuxové jádro zajímavou novinku, která se bude týkat následující 14. generace procesorů Intel Core s kódovým označením Meteor Lake.

Dle zjištěných informací totiž Intel u této architektury zcela oddělí to, kde se akceleruje a zpracovává video – jak při dekódování, tak i enkódování. V současnosti se o to stará grafický čip, nově to ale bude specializovaná část či obvod s označením VPU (Versatile Processing Unit, SMU – Standalone Media Unit).

Díky tomu lze zase o něco optimalizovat spotřebu a také výkon, protože například při vypnutém grafickém čipu v procesoru lze tyto akcelerátory využít, i když budete mít například grafickou kartu od Nvidie a podobně.

Intel tím také vyřeší problém, kdy u některých modelů procesorů není integrovaný grafický čip. Stále bude možné plynule přehrávat a enkódovat nejnovější kodeky s velmi nízkou spotřebou. V takovém případě se nemusí používat ani samostatná velká grafická karta, která bude mít při stejném procesu s velkou pravděpodobností vyšší spotřebu.

Dostupnost procesorů Intel Core 14. generace se očekává až příští rok.