Intel Unison propojí iPhone s Windows. S Androidem máte lepší alternativy

Pokud chcete číst notifikace, psát esemesky či kopírovat fotky z telefonu ve Windows 11, můžete od začátku používat aplikaci Propojení s telefonem.



Aplikaci od Microsoftu najdete ve Storu

Přes tuto aplikaci můžete přijímat a vyřizovat hovory, pokud telefon propojíte s počítačem nejen přes Wi-Fi, ale také přes Bluetooth.

Hlavním omezením je podpora pouze telefonů s Androidem. Pokud máte iPhone, pro stejnou funkčnost jste zatím potřebovali notebook od Applu, kde jsou obdobné funkce součástí operačního systému.

Intel Unison pro obě platformy

Koncem loňského roku oznámi Intel novou aplikaci Unison pro propojení Androidů a iPhonů do Windows. A nyní si tuto aplikaci už můžete stáhnout.



Intel Unison se zatím neukazuje ve výsledcích hledání, ve Storu už ale existuje

Protože je ale Intel hlavně hardwarová firma vyrábějící procesory, nachystal si na potenciální zájemce na pohled umělé omezení – aplikace vyžaduje procesory alespoň 12. generace v noteboocích s certifikací Intel Evo a to ještě od výrobců Acer, HP a Lenovo. U notebooků s 13. generací Core by to mělo jet plošně.

Podle mého názoru v těch procesorech není nic tak zásadně jiného a na nové platformě Evo tak světoborného, aby to nemohlo fungovat i na starším hardwaru, ale Intel se tak prostě rozhodl.

Protože dlouhodobě používám výborný Acer Spin 5 s procesorem Core i7-1260P, cerifikací Evo a splňuji tak všechny podmínky Intelu, aplikaci se mi podařilo nejen nainstalovat, ale i propojit s telefonem. Na stolním počítači Dell s Core i7-11700K se telefon nepřipojil a po přečtení QR kódu jen na obrazovce motal kolečkem bez propojení.

Velmi podobné, přesto hodně jiné

Unison také umí přenášet fotky, kopírovat soubory, zobrazovat a reagovat na oznámení nebo telefonovat přes Bluetooth. Upřímně, pokud máte telefon s Androidem, je používání aplikace Unison zbytečné.



Aplikace Propojení s telefonem a Intel Unison vypadají v zásadě velmi podobně a umí i podobné věci. Microsoft ale podporuje jen Android

Propojení s telefonem od Microsoftu totiž navíc umí zobrazit obrazovku telefonu, spouštět aplikace z telefonu v prostředí Windows a připojit telefon k více počítačům díky svázání s Microsoft účtem.



Unison notifikace trochu plácá. Stejná notifikace v systému jednou od Unisonu, podruhé ze správné aplikace s poznámkou přes Intel Unison

Unison zvládá jen počítač, kvůli horšímu propojení se systémem se také notifikace z telefonu hlásí jako upozornění z Unisonu a přidají to ještě jednou s aplikací, která oznámení vyvolala na telefonu. Aplikace je jen v angličtině bez lokalizace.

Především ale Unison podporuje iPhony, které tak mohou zažít i v prostředí Windows (téměř) to, na co jsou zvyklé na Macboocích. Pokud tedy máte iPhone a chcete to se svým notebookem vyzkoušet, zkuste to. V nejhorším případě to nebude fungovat. S trochou štěstí ale lépe propojíte svůj život s notebookem a telefonem různých platforem.